Desmantellades 574 plantes de cànnabis en una casa de Santa Cristina d'Aro

Plantes de marihuana /@mossos





Els Mossos d'Esquadra van detenir el 15 de març un home de 33 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues i un altre de defraudació de fluid elèctric, després de desmantellar una plantació de 574 plantes de cànnabis, així com 1.030 cabdells preparats per a la venda, a una casa de Santa Cristina d'Aro (Girona).





Segons ha informat el cos policial en un comunicat d'aquest dimecres, a finals de gener els Mossos van tenir coneixement de l'existència d'una possible plantació de cànnabis en un domicili, a la urbanització Vall repòs de Santa Cristina d'Aro.





Paral·lelament, l'empresa subministradora d'electricitat va comunicar la manipulació de la instal·lació del comptador i d'un consum elèctric "molt elevat a casa".





Els agents van iniciar la investigació i van poder constatar que dins de la casa es cultivava marihuana, per la qual cosa van procedir a fer una entrada al domicili i van localitzar les plantes i els cabdells, així com aparells per facilitar-ne el cultiu.





El detingut, que tenia antecedents, va passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Sant Feliu de Guíxols (Girona), que en va decretar la llibertat amb càrrecs.