Torra tornarà a passar pels jutjats aquest dijous acusat de desobediència per no retirar una pancarta

El jutjat penal 6 de Barcelona celebrarà aquest dijous a partir de les 9.30 hores el segon judici a l'expresident de la Generalitat Quim Torra per un presumpte delicte de desobediència perquè no retirava una pancarta que demanava la llibertat dels presos de l'1-O i lluïa un llaç groc, i que es va penjar a la façana del Palau de la Generalitat al setembre de 2019.





La causa parteix d'una denúncia d'Impuls Ciutadà per la qual el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va ordenar retirar la pancarta de manera cautelar; va donar a Torra 48 hores per fer-ho i quatre dies després va ordenar als Mossos d'Esquadra que la traguessin.





Quim Torra @ep





Un cop expirat el termini que havia fixat el tribunal, i quan els Mossos ja tenien l'ordre de retirar la pancarta, dos operaris la van treure del balcó per, hores més tard, penjar-ne una segona amb el text 'Llibertat d'opinió i expressió. Article 19 de la Declaració Universal dels Drets Humans.





Es tracta de la segona causa contra Torra sobre aquesta qüestió, ja que a la primera el TSJC ho va inhabilitar 18 mesos quan era president de la Generalitat per un delicte de desobediència per no retirar aquesta mateixa pancarta de la façana de la Generalitat en període electoral, durant la campanya per les generals d'abril del 2019.





IMPULS CIUTADÀ





L'associació Impulso Ciudadano, que compareix al judici com a acusació popular, sol·licita que se li imposi la pena 108.000 euros de multa , segons han explicat en un comunicat.





També demanen la inhabilitació especial per a l'exercici de càrrecs públics electius així com per a l'exercici de funcions de Govern durant dos anys.





Així mateix, al mateix comunicat, han explicat que la Fiscalia demana 30.000 euros de multa, i un any i vuit mesos d'inhabilitació especial.





TORRA RECORRIRÀ A LA JUSTÍCIA EUROPEA LA PRIMERA CONDEMNA





Quim Torra va anunciar a finals de febrer que recorrerà a la justícia europea després que el Tribunal Constitucional (TC) desestimés el recurs d'empara contra la decisió del Tribunal Suprem (TS) que el va condemnar a un any i mig d'inhabilitació per un delicte de desobediència en negar-se a retirar llaços grocs d'institucions públiques.





En un comunicat, ha lamentat que la decisió del TC arribi quan fa gairebé dos mesos que va acabar la condemna d'inhabilitació --el 3 de gener del 2022--, de manera que "ja no hi hauria cap opció de reparar el dany causat".





"És un exemple més que la justícia espanyola corre quan vol córrer i va lenta quan li convé, d'acord amb una intencionalitat política que no amaguen els membres del tribunal quan en tenen ocasió", ha destacat.





Tot i això, considera que la decisió de l'Alt Tribunal tanca definitivament la via estatal de la causa i obre "plenament el camí de la justícia europea, el camí de l'única justícia possible per als independentistes catalans".





També constata que la decisió del TC inclou dos vots particulars que s'oposen a la decisió "dels dos millors juristes de l'òrgan judicial", Juan Antonio Xiol i Ramón Sáez, segons la defensa de Torra, a càrrec dels advocats Gonzalo Boye i Isabel Elbal.





L'expresident català afrontarà el 17 de març un altre judici al jutjat penal número 6 de Barcelona "per desobediència a les instruccions de la justícia política espanyola, i per tant per obediència a la voluntat democràtica dels catalans".