La Cort Internacional de Justícia ordena a Rússia aturar immediatament l'ofensiva

La Cort Internacional de Justícia (CIJ) ha ordenat a Rússia aturar immediatament l'ofensiva militar contra Ucraïna, en aplicació de les mesures cautelars que havien sollicitat les autoritats ucraïneses per la suposada falsedat de les justificacions russes per a la invasió.





El govern de Volodímir Zelenski havia portat el cas davant la CIJ allegant que Rússia no podia adduir que es produïa un genocidi a Ucraïna. Kíiv acusava Moscou de violar la Convenció per a la Prevenció i la Sanció del Genocidi (1948), ratificada per tots dos països.





Les autoritats ucraïneses sol·licitaven per tant adoptar mesures cautelars "per evitar perjudicis irreparables als drets d'Ucraïna i el seu poble i evitar agreujar la disputa entre les parts", una petició que la CIJ ha atès instant Moscou a posar fi a l'ofensiva.





Zelenski ha celebrat a Twitter el que considera una "victòria completa" i ha assenyalat que el dictamen és d'obligat compliment d'acord amb el dret internacional. Així, ha instat Rússia a actuar "immediatament", ja que en cas contrari "s'aïllarà encara més".