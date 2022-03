L'OMS xifra en 43 els atacs a infraestructures sanitàries d'Ucraïna des de l'inici de la guerra

Hospital a Kíev @ep





L' Organització Mundial de la Salut (OMS) ha confirmat aquest dimecres que s'han produït un total de 43 atacs contra infraestructures sanitàries a Ucraïna des de l'inici de la guerra, si bé ha aclarit que encara no se sap el nombre total de víctimes i de persones ferides.





El director executiu del Programa d'Emergències de l'OMS, Michael Ryan, ha assegurat en roda de premsa que "mai a nivell global s'havia vist aquesta taxa d'atacs a instal·lacions sanitàries", advertint que "s'estan tornant un objectiu". que és "totalment inacceptable".





“ Va contra el dret internacional humanitari. De fet, aquest dret diu que les parts en conflicte han de prendre mesures específiques per evitar atacs que facin malbé les infraestructures sanitàries o als treballadors sanitaris de manera intencional ”, ha advertit Ryan.





Segons el directiu de l'organisme sanitari de les Nacions Unides, totes les parts del conflicte "han d'assumir la responsabilitat de garantir que poden identificar aquestes infraestructures i assegurar-se que no les van atacar".





En aquest sentit, Ryan ha recordat que l'OMS en aquests moments està coordinant el desplegament de 20 equips mèdics d'emergència d'experts de molts països a Ucraïna , tot esperant una sol · licitud formal d'assistència del Ministeri de Sanitat d'Ucraïna.





Tot i això, ha reconegut la dificultat de fer arribar grups de metges externs a aquest país. "Hem estat intentant portar equips mèdics al terreny, però, com podem portar-los allà si les infraestructures a què han de recolzar es veuran atacades, bombardejades i patiran danys catastròfics?", es pregunta Ryan, que ha reconegut la feina dels sanitaris ucraïnesos.





"Aquesta crisi arriba a un punt que el sistema de salut d'Ucraïna està treballant excepcionalment bé. Cal donar-li suport i donar-li les eines per salvar vides, i part d'això és brindar equips, però, com brindem equips si la infraestructura a la que els manem està sent atacada de manera directa?", ha insistit.





En aquest sentit s'ha expressat Flavio Salio, encarregat de liderar els equips mèdics d'emergència de l'OMS. " S'està tornant un desafiament garantir que el nivell de suport adequat arribi a les instal·lacions hospitalàries a Ucraïna ", ha assenyalat.





Un altre dels grans "desafiaments" que ha destacat són les evacuacions dels pacients que pateixen afeccions cròniques als hospitals atacats. "Estem realitzant una avaluació del sistema per veure com podem evacuar cap a les fronteres aquestes persones, així com altres instal·lacions d'Europa", ha avançat Salio.





En aquest sentit, ha argumentat que l'augment de la capacitat hospitalària mitjançant instal·lacions temporals “també podria ser una opció”. "No obstant, com ha dit Ryan, hem d'assegurar-nos que les parts del conflicte posen de part seva", ha defensat, en referència a la importància de no atacar infraestructures sanitàries durant un conflicte bèl·lic.





MÉS DE 300 INSTAL·LACIONS SANITÀRIES A LES LÍNIES DE CONFLICTE





"Continuem demanant que cessin els atacs a la sanitat", ha reclamat per part seva el director general de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, per recordar que hi ha més de 300 instal·lacions sanitàries al llarg de les línies de conflicte o en zones que ara controla Rússia, i 600 més a menys de 10 quilòmetres de la línia de conflicte.





Així, ha posat èmfasi que ja s'han establert línies de subministrament a moltes ciutats d'Ucraïna, encara que ha advertit que "continuen existint desafiaments amb l'accés" . "Fins ara, hem enviat unes 100 tones mètriques de subministraments, incloent-hi oxigen, insulina, material quirúrgic, anestèsia i kits de transfusió de sang", ha enumerat.





"També s'han entregat altres equips, com ara generadors d'oxigen, generadors elèctrics i desfibril·ladors, entre d'altres", ha afegit, per anunciar que esperen enviar 108 tones mètriques més. De la mateixa manera, ha informat de l'obertura d'una oficina de camp a Polònia per donar suport a les operacions de l'OMS a Ucraïna, i per coordinar la resposta a les necessitats sanitàries dels refugiats.





Tot i això, ha advertit de "limitacions financeres" en la seva capacitat per prestar el suport necessari. "Fins ara, l'OMS ha rebut només 8 milions de dòlars de la nostra crida de 57,5 milions de dòlars", ha lamentat Tedros.





Així, ha criticat que els governs "gasten" diners en armes, en lloc de garantir l'atenció dels ciutadans ucraïnesos. "S'estan gastant enormes quantitats de diners en armes. Demanem als donants que inverteixin a garantir que els civils d'Ucraïna i els refugiats rebin l'atenció que necessiten", ha reclamat el director general de l'OMS.





ATACS A HOSPITALS A ALTRES PAÏSOS





Tot i això, Tedros ha recordat durant la roda de premsa que Ucraïna "no és l'únic lloc on els pacients, els treballadors de la salut, les instal·lacions, la infraestructura i el subministrament estan sota atac", ja que, en total, s'han confirmat 89 atacs a hospitals el 2022.





"2022 només té 75 dies, però l'OMS ja ha verificat 89 atacs a l'atenció sanitària a tot el món : a l'Afganistan, Burkina Faso, República Democràtica del Congo, Líbia, Nigèria, el territori palestí ocupat, Sudan, la República Àrab Síria i, per descomptat, Ucraïna", ha destacat Tedros.





En total, aquests atacs han ferit 53 persones i han matat 35, entre ells treballadors sanitaris. "Això inclou 8 treballadors sanitaris de la pòlio que van ser assassinats a l'Afganistan el mes passat", aclareix el director general de l'OMS.





En concret, Tedros ha aprofitat l'ocasió per denunciar la situació de Tigray (Etiòpia). "6 milions de persones a Tigray han estat sota el bloqueig de les forces etíops i eritrees durant gairebé 500 dies, segellats del món exterior. En les darreres dues setmanes, l'OMS i els nostres socis han distribuït subministraments a 65 centres de salut a Tigray, però cal molt més", ha detallat.





"Així com seguim demanant a Rússia la pau a Ucraïna, també seguim demanant a Etiòpia i Eritrea que posin fi al setge i permetin l'accés segur dels subministraments i treballadors humanitaris per salvar vides", ha conclòs Tedros.