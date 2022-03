Soldats russos ploren i demanen perdó a Ucraïna per la seva "traïdora invasió"

Refugiat abandonant Ucraïna @ep





Un soldat rus, mentre plorava, va criticar Vladimir Putin per matar civils i nens a Ucraïna. El militar va comparèixer públicament a Ucraïna amb dos soldats més que es creu que van ser enderrocats des de l'espai aeri ucraïnès la setmana passada.





En declaracions a l'agència de notícies Interfax Ucraïna , Un dels soldats , Galkin Sergey Alekseevich , es va disculpar per l'acció de Rússia a Ucraïna ."Demano disculpes per mi mateix, pel meu esquadró a cada llar, a cada carrer, a cada ciutadà d'Ucraïna, els ancians, les dones, els nens per la nostra invasió d'aquestes terres. Em disculpo seriosament per la nostra traïdora invasió", va dir.





Al vídeo es pot veure els soldats plorant mentre inclinen el cap sobre les seves mans. Alekseevitx, de 34 anys, va pregar a les forces russes que deposin les armes i va instar Putin a "deixar d'enviar soldats" per matar Ucraïna.