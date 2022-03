La D.O. CAVA aconsegueix un reeixit nou rècord històric el 2021

El president de la D.O. CAVA, Javier Pagés, ha donat a conèixer avui en sessió plenària les xifres amb què el cava ha tancat el 2021, assenyalant que és un producte “de vital importància per a la sostenibilitat i el desenvolupament del territori”.

"Som més de 350 cellers i sumem 38.000 hectàrees de vinya. Com a D.O. basada en l'origen, en les nostres vinyes i en les llargues criances, tenim una gran responsabilitat i una oportunitat única de dirigir l'èxit inqüestionable del cava cap a quotes encara més altes" , explicava.





"Que hi hagi cellers que vagin per lliure o associats desmarcant-se de la D.O. pel seu propi benefici, no ha d'impedir que els que defensem des de sempre el territori i aconseguint un èxit com aquest, aspirem encara a més, a ocupar una posició més gran dins del selecte món dels escumosos de gran qualitat sense perdre de vista que els grans reptes només s'aconsegueixen units i amb la participació plena del territori i la generositat de tots”, afegia Pagés.





La Denominació d'Origen espanyola que més exporta





El mercat exterior demostra la fortalesa i la presència que té la D.O. CAVA a nivell internacional, aglutinant un augment de +11,34% i consolidant el 71% de les vendes totals. Els països que integren la Unió Europea assisteixen a un creixement de +3,16% i els països tercers segueixen creixent amb un destacat +30,43%.





El mercat d'Alemanya manté la seva posició com a principal país de consum (+4,23%), seguit dels Estats Units (amb un impressionant creixement de +40%), Bèlgica (+11,56%), Regne Unit (-3, 90%) i el Japó (+7,94%). Destaca també el creixement a Àustria (+65,54%), el Brasil (+37,69%) i Polònia (+27,35%), amb increments de doble dígit.





"La presència internacional del cava demostra la seva força com a marca en una diversitat de territoris a escala global", assenyala Pagés. La campanya promocional "360 graus del cava", impulsada per la D.O. CAVA el 2021, ha permès nombrosos prescriptors i amants de les bombolles provar i aprendre sobre la versatilitat i l'excel·lència del cava. Un programa educatiu d'alt nivell al qual es donarà continuïtat aquest any, complementat amb les certificacions professionals ofertes per la cava Academy.







El mercat nacional se situa per sobre de nivells prepandèmics





La comercialització del mercat interior s'incrementa un +19,04% i arriba als 68.762 milers d'ampolles. El canal que ha mostrat més impacte és el canal online, amb un ascens del +17,7% en valor i +19,3% en volum, mentre que el canal d'alimentació segueix la tendència a l'alça amb un augment del +6, 1% en valor i +5,1% en volum. El canal offline i l'hostaleria també evolucionen de manera positiva en valor amb un +5,9% i +5,3% i un 4,9% i 2,3% en volum respectivament, segons dades de NielsenIQ.





La categoria de CAVA ecològic creix sense precedents





La categoria de cava ecològic destaca dins de la pròpia D.O. CAVA, fruit de la nova normativa que assenyala l'any 2025 com a decisiu perquè tota la categoria de Guarda Superior sigui 100% ecològica. El nombre d'ampolles produïdes i etiquetades ja superen els 22.797.356 ampolles amb un impressionant creixement de +65,43% respecte al 2020, consolidant una categoria que es troba en estat de transició per a alguns cellerers de la Denominació d'Origen . El segment de Guarda Superior contribueix en gran mesura, aglutinant un notable creixement de +104,25% i representant un pes de 42,09% al total de la categoria de cava ecològic.



El rumb pres per l'aposta estratègica de la D.O. CAVA en la nova segmentació i zonificació, amb un fort enfocament cap a la sostenibilitat del territori i elaboració del cava, dóna proves d'anar en bona direcció.





2022, any clau per a la història de la Denominació d'Origen CAVA





El passat 2021 va ser l'any de la implementació de la primera fase del Pla Estratègic de segmentació i zonificació del cava, posant en marxa un pla de reforç dels mitjans de control de la D.O. CAVA i un sistema d'informació i traçabilitat del producte. L'any 2022 és un any clau per a la D.O. CAVA on es veuran els primers segells de qualitat sota aquesta nova normativa amb la indicació de l'origen i el segment de producte.





El proper dia 5 d'abril, en el marc de la fira de vins espanyols Barcelona Wine Week, es presentaran aquests nous marxem en una taula rodona que comptarà amb cèlebres personalitats del vi, com Ferran Centelles, Ferran Mora MW, Pedro Ballesteros MW i Sarah Jane Evans MW.





“Posar en marxa aquesta nova normativa és un gran repte i, alhora, un gran èxit de tots els associats de la D.O. CAVA.”, conclou Javier Pagés.