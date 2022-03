Podem demana que el conflicte a Ucraïna faci recordar la realitat de sahrauís i palestins

Ione Belarra i Idoia Villanueva a la presentació @ep





Podem ha defensat que la "terrible guerra" d'Ucraïna ha de fer recordar altres casos de "vulneració" del dret internacional que mereixen ser "assenyalats" com en el cas del Marroc amb el Sàhara o Israel amb Palestina amb "ocupacions que llasten" a la població.





Així ho ha destacat l'eurodiputada i responsable de l'àrea d'Internacional de Podem, Idoia Villanueva , durant la presentació del llibre 'Una nova agenda per a la Mediterrània', centrat en una proposta alternativa per a la relació d'Europa amb les nacions de la frontera sud.





Aquest volum recopila la visió d'especialistes i representants de la societat civil de les dues ribes, condensats en deu propostes per rellançar la relació dels països comunitaris amb el seu veïnatge sud”.









BELARRA: "LES GUERRES SÓN EL FRACÀS DE LA POLÍTICA"

La presentació d'aquest llibre ha comptat amb la intervenció de la ministra de Drets Socials i líder de la formació morada, Ione Belarra , que ha censurat, en al·lusió a la guerra d'Ucraïna, que tots els "conflictes bèl·lics sorgeixen sobre el fracàs de la política, de les vies diplomàtiques i no ser capaços de resoldre les diferències des del diàleg”.





"Totes les guerres són la imposició de la llei del més fort", ha retret Belarra per culpar que els conflictes armats responen a interessos geopolítics i socioeconòmics, que s'imposen sobre les necessitats de la gent normal.





Després d'incidir que defensaran la pau encara que sigui difícil, ha apuntat que cal explorar un altre tipus de relacions amb els països del veïnatge sud, amb qui Espanya té vincles culturals i afectius.





D'aquesta manera, ha apel·lat a afavorir el desenvolupament econòmic i democràtic, especialment dels països africans, i ha lamentat que, després de complir-se 25 anys de l'anomenat Procés de Barcelona per a la cooperació a l'entorn mediterrani, encara hi ha conflictes "enquistats" com el que afecta el Sàhara occidental o les crisis migratòries.





D'aquesta manera, Belarra ha urgit a canviar un model de desenvolupament econòmic sostingut en "l'explotació dels veïns del sud" i promoure altres relacions comercials "justes, sostenibles" i que permetin que la gent no "fugi de la seva terra" davant el "extractivisme" dels recursos naturals.





NO CAL APUNTALAR CERTS RÈGIMS

També ha denunciat que defensa l'acollida a Espanya de totes les persones que ho necessitin, amb independència del seu origen o raça, davant dels "portaveus de l'extrema dreta" que deixen "patent el seu classisme" en lliscar, de nou fent al·lusió a la invasió d'Ucraïna, que hi ha "refugiats de primera i de segona".





Mentrestant, la secretària de l'àrea internacional de Podem ha reivindicat una agenda alternativa a la marcada per la UE en la relació amb els països del sud, basada en una horitzontalitat més gran.

Això sí, ha advertit que existeixen, a part d'aquesta visió "extractiva" sobre els països veïns del sud, "vulneracions i ocupacions que llasten drets", citant les situacions que pateixen els sahrauís, els palestins o els pobles kurds.





D'aquesta manera, ha assenyalat la responsabilitat que té Europa en la promoció i respecte de drets humans, així com també els laborals. Per això, ha de repensar la UE la seva política cap a aquests territoris per fer-la "més igualitària", però també "més beneficiosa" a les dues ribes del Mediterrani . Finalment, ha exhortat que no es pot seguir apuntalant "certs règims i no donar suport a la societat civil a la seva set de democràcia".