Vergés defensa que el sistema de contractació per urgència "existeix i és perfectament legal"

Alba Vergés a la Comissió d'Economia i Hisenda del Parlament @ep





L'exconsellera de Salut Alba Vergés ha defensat que el sistema de contractació per urgència que van utilitzar durant la pandèmia de Covid-19 no és l'habitual a l'administració però "hi ha, està contemplat i és perfectament legal".





Ho ha fet aquest dimecres a la Comissió d'Economia i Hisenda del Parlament , en què ha aclarit que si no hi hagués hagut pandèmia "la contractació hagués estat habitual, amb els proveïdors habituals i amb els temps habituals".





Sobre les irregularitats descrites per la Sindicatura de Comptes en la contractació administrativa derivada de la gestió de la pandèmia, Vergés ha afirmat que van ser errors “administratius, procedimentals i humans”.





De fet, ha reivindicat que aquests errors s'han identificat, "s'han solucionat de forma positiva o estan en vies" de ser solucionats, i ha insistit textualment que el risc més gran era no actuar en aquest context.





Ha destacat que dels 6.114 contractes del Govern analitzats a l'informe de la Sindicatura "només un 0,1% té alguna observació", algun error administratiu que no és purament formal, mentre que al 97,2% no hi ha res a objectar .





"Estàvem davant d'una situació excepcional", ha subratllat l'exconsellera, que ha reiterat que en aquest context havien d'actuar amb rapidesa i agilitzar els temps de resposta, així com els temps de contractació, que van fer amb aquesta via d'urgència totalment legal i vàlida , ha dit.





El diputat socialista Jordi Riba ha reconegut que la situació era excepcional, però ha considerat que es va fer un "ús abusiu" del procediment de contractació d'urgència en alguns contractes.





El diputat dels comuns Joan Carles Gallego ha advertit que, malgrat estar en una situació d'emergència, un "excés de flexibilitat pot eliminar mecanismes de control", mentre que la diputada de la CUP Eulàlia Reguant ha advocat per utilitzar recursos públics a vegada d'externalitzar empreses.





El diputat de Cs Nacho Martín Blanco ha remarcat el "malestar" del sector mèdic i la ciutadania durant la gestió de la pandèmia i la diputada de Vox Maria Elisa García l'ha acusat de deixar la Conselleria de Salut totalment desmantellada, en les seves paraules.





El republicà Juli Fernandez ha subratllat que "no hi ha cap cas de corrupció" detectat pels òrgans fiscalitzadors i des de Junts el diputat Joan Canadell ha recordat que el Govern va instar el Govern a actuar amb més rapidesa en mesures com ara el confinament.