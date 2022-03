El Ministeri d'Assumptes Socials d'Andorra comença a atendre els refugiats ucraïnesos al país

Enric Jover, ministre Portaveu i de Finances d'Andorra @ep





El Govern d'Andorra té constància de l'arribada de 152 refugiats del conflicte bèl·lic d'Ucraïna, segons ha informat el ministre Portaveu i de Finances, Eric Jover, en roda de premsa aquest dimecres.





Mentre es treballa en la redacció d'un decret que estableixi un contingent "assumible" de refugiats, des del Ministeri d'Assumptes Socials andorrà ja s'ha començat a entrevistar als nuclis familiars que han arribat per poder donar resposta a les seves necessitats.





Segons ha manifestat el ministre Portaveu, la voluntat del Govern andorrà és donar a aquests refugiats "les sortides necessàries per fer que la seva estada al país sigui tan bona com sigui possible".





Així mateix, ha recordat que el dret a l'escolarització està per sobre de la situació legal del menor al país, i ha comentat que hi ha "una quarentena" de menors als quals ja s'aniran oferint les diferents opcions d'escolarització que hi ha al país.





MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT D'IMPOSTOS ESPECIALS

Vinculat al conflicte bèl·lic a Ucraïna, el Govern d'Andorra ha acordat una modificació del reglament d'impostos especials per pal·liar l'impacte de l'increment de preu que experimenten els carburants.





Es preveu incrementar sis cèntims la devolució que es fa per litre de carburant als professionals del sector del transport segons l'etiqueta d'eficiència del vehicle: aquesta devolució s'ofereix per als vehicles de gran tonatge, de més de 7,5 tones.





Així, als vehicles amb etiqueta Euro se'ls retornaran 20 cèntims d'euro per litre, els d'etiqueta Euro -1 recuperaran 18 cèntims i els d'etiqueta Euro -2, 16 cèntims.





En aquesta propera modificació, que serà temporal fins que es normalitzi el mercat del carburant i que s'aprovarà pròximament amb caràcter retroactiu des de l'inici d'aquesta crisi, també s'inclouran els taxistes, que fins ara no es podien beneficiar de la devolució per litre de carburant consumit.





Segons ha justificat el ministre Portaveu i de Finances, la mesura vol ajudar el sector, que es veu "especialment afectat" per l'augment de preus dels carburants.





Així mateix, es busca un "impacte indirecte" en el conjunt de la ciutadania, suavitzant l'efecte inflacionista que té el transport sobre tots els productes i mercaderies.