Presó per a dos dels detinguts per pertànyer a un grup criminal vinculat a activitats d'assetjament a les Balears

Cotxe patrulla de la Guàrdia Civil @ep





La titular del Jutjat d'Instrucció número 2 de Palma en funcions de guàrdia ha ordenat aquest dimecres la presó comunicada i sense fiança per a dos dels sis detinguts que han passat a disposició judicial aquest matí per pertànyer a un grup criminal vinculat a activitats d'assetjament. Un dels detinguts que serà conduït a la presó pertany a la Guàrdia Civil.





Segons han informat des del Tribunal Superior de Justícia de les Balears (TSJIB) , la resta d'arrestats han quedat en llibertat amb retirada de passaport i compareixences periòdiques.

Cal recordar que el Servei d'Afers Interns de la Guàrdia Civil , en col·laboració amb la Comandància General de Balears, ha procedit a la detenció d'aquestes sis persones, quatre guàrdies civils de les Illes, i a la imputació de cinc més per la seva pertinença a un grup criminal que es dedicava a fer seguiments a una ciutadana canadenca durant la seva estada a Palma per encàrrec d?un dels investigats, d'origen panameny.





Així ho ha indicat aquest dimecres la Guàrdia Civil, encara que alguns mitjans de Mallorca apunten que la víctima podria tractar-se de la núvia de l'expresident de Panamà, Ricardo Martinelli.

En el transcurs de l'operació s'han realitzat registres als habitatges dels sis detinguts, on han confiscat diferents components tecnològics per a la realització d'activitats de vigilància i seguiments, així com diversa documentació manuscrita relativa a la planificació i organització d'aquestes activitats.





El mes de juliol de 2020, la ciutadana canadenca va interposar una denúncia davant la Guàrdia Civil per l'assetjament i el seguiment a què s'estava veient sotmesa per part de diversos individus, els quals haurien arribat a posar en perill la seva integritat física i la de les persones del seu entorn.





L'investigat d'origen panameny hauria contractat serveis de control d'activitats a aquest grup criminal, que s'autoanomenava 'Group Kougar', que traslladava a aquesta persona la informació obtinguda després de les vigilàncies sobre la víctima.





Mitjançant un grup jerarquitzat i organitzat, compost per membres de la Guàrdia Civil, Forces Armades i personal de seguretat privada, vigilaven i seguien la víctima per tota l'illa, donant compte de les activitats realitzades a la persona que els havia contractat per a aquest fi .





Aquest dimecres, els quatre guàrdies civils de les Balears han passat a disposició judicial. En entrar al jutjat de guàrdia de Via Alemanya s'han tapat les cares amb abrics i jaquetes. Els agents estaven destinats al Palau de Marivent, aeroport de Son Sant Joan i Calvià.