La indústria làctia paralitza la seva activitat a partir de dijous per la vaga de transports

La indústria làctia espanyola paralitzarà la seva activitat des d'aquest dijous com a conseqüència de la vaga de transports que es desenvolupa els últims dies a Espanya , segons ha informat la Federació Nacional d'Indústries Làcties (Fenil) en un comunicat.



Les fàbriques han vist interromput el subministrament dels consums necessaris per a l'elaboració de productes lactis i també el trasllat del producte acabat a les cadenes de distribució, per la qual cosa s'ha anul·lat la capacitat d'envasament i d'emmagatzematge i gestió d'un aliment que és altament perible i essencial per al consum diari.



Segons Fenil, que integra més de 60 empreses del sector i representa més el 95% de la producció nacional de productes lactis, aquesta paralització està comportant conseqüències socials, econòmiques i mediambientals "inevitables" , ja que suposarà la suspensió de la recollida de la llet a les explotacions ramaderes des d'avui i, sobretot, posa en risc l'abastament de productes com la llet i els lactis.



La federació ha assenyalat que aquest panorama és el resultat del "desemparament i la impotència" dels transportistes davant l'actuació dels mal anomenats piquets informatius que han bloquejat la seva activitat.



Fenil ha subratllat que només es revertirà aquesta decisió si es garanteix el dret a la mobilitat i la seguretat dels transportistes que no han secundat la vaga, i s'eviten conflictes d'ordre públic a les carreteres espanyoles, circumstància conjugable amb el respecte del dret de vaga.