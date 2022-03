Rússia bombardeja un teatre a Ucraïna que servia de refugi per a civils

Teatre de Mariúpol @wikipedia





L'ONG Human Rights Watch (HRW) ha denunciat l'atac per part de les forces russes al principal teatre de la ciutat de Mariúpol, que estava servint com a refugi per a centenars de persones i que apareixia marcat a les imatges satel·litàries amb la paraula russa "nens ".





L'assistent de l'alcalde de Mariúpol, Petro Andryushchenko, ha traslladat a HRW que, de moment, no se sap si hi ha civils ferits o assassinats, encara que dins del teatre hi podria haver més de 500 civils, entre ells menors.





"Fins que sapiguem més, no podem descartar la possibilitat d'un objectiu militar ucraïnès a l'àrea del teatre, però sabem que el teatre albergava almenys 500 civils", ha alertat la investigadora principal de crisis i conflictes de l'ONG, Belkis Wille .





En aquest sentit, HRW ha assenyalat que hi ha "serioses preocupacions" sobre quin era l'objectiu previst "en una ciutat on els civils ja han estat assetjats durant dies i les telecomunicacions, l'electricitat, l'aigua i la calefacció han estat tallades gairebé del tot".





Poques hores abans de l'atac, l'ONG ha pogut entrevistar diversos residents que han confirmat que el dia anterior al bombardeig un comboi de centenars d'automòbils va poder sortir de la ciutat i arribar a Zaporiyia.





Dues persones entrevistades per separat van esmentar els civils refugiats al soterrani del teatre de Mariúpol. Una, mèdica de professió, va dir a HRW que havia visitat el teatre els dies previs a la seva partida i que s'allotjaven entre 500 i 800 civils.





Per la seva banda, l'altra persona, que havia passat les últimes dues setmanes lliurant aliments, aigua i medicaments als refugis de la ciutat, va dir que havia proporcionat ajuda al teatre diverses vegades i que hi havia entre 500 i 700 civils.





Tot i que HRW no va poder contactar amb cap de les persones que es trobaven al refugi, l'organització ha pogut verificar tres vídeos publicats el 16 de març en un canal de Telegram on es mostra l'edifici amb fum negre.





Altres dos, un d'ells filmat des de l'interior del parc on hi ha el teatre, mostren flames provinents de l'edifici, severament danyat per l'atac, tal com denuncia l'organització en un informe.





"Dirigir un atac contra un bé de caràcter civil està estrictament prohibit, igual que els atacs indiscriminats i els atacs amb efectes desproporcionats sobre els civils, i poden ser crims de guerra", ha sentenciat l'organització.





A més, HRW ha tornat a reiterar que les parts implicades "han de permetre l'accés humanitari a proveïdors neutrals i independents" perquè l'ajuda pugui arribar a "persones amb discapacitat, gent gran, embarassades, nens i aquells amb afeccions mèdiques cròniques o greus" .