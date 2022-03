Ribera avança que Espanya i Portugal proposaran limitar el preu de la llum a 180 euros el megawatt hora

La vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera , ha afirmat que els governs d'Espanya i Portugal tenen previst presentar una proposta conjunta a la resta de socis europeus per limitar el preu del megawatt hora MWh al mercat majorista a 180 euros/Mwh.





El preu màxim de 180 euros/MWh era una referència que existia a la regulació espanyola i portuguesa fins que el 2019 una directiva europea va prohibir mantenir topalls a les ofertes de les empreses elèctriques al mercat majorista.





Per aquest motiu, en declaracions a Onda Cero, la ministra ha considerat que, si fa tot just dos anys "semblava una bogeria a la qual mai no s'arribaria i avui està àmpliament superada", és "poc discutible que ha de ser el límit màxim que hem de acceptar al nostre mercat".





En aquest escenari, ha insistit que el Govern està esperant a prendre mesures fins que tingui la resposta de la Comissió Europea, cosa que pot ser vista com "una oportunitat per construir més Europa", si bé ha assenyalat que donarà una "resposta nacional" per desacoblar el gas del mercat elèctric si la Unió Europea es retarda.





"Nosaltres creiem que és una decisió europea perquè la regulació és europea, el que passa és que l'anàlisi de la situació econòmica i de la necessitat de protegir els nostres ciutadans i la indústria ens porta a plantejar-nos com a Govern a prendre decisions per protegir l'interès nacional al suposat que Europa no estigui a l'altura en el tipus de mesures que s'adoptin", ha assegurat.





En aquest sentit, la vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic ha afirmat que aquesta anàlisi política està feta.





"Creiem que és capital construir Europea també a l'àmbit de l'energia, però si la Unió Europea es retarda haurem de donar una resposta, encara que sigui sobre una base estrictament nacional, perquè la societat no pot esperar", ha assenyalat la ministra, que ha precisat que aquesta resposta hauria de ser concertada amb Portugal perquè és un únic mercat elèctric.





La vicepresidenta tercera ha insistit, no obstant, que el Govern està treballant en una resposta europea, per la qual cosa ha considerat "capital" que al Consell Europeu del 24 i 25 de març hi hagi no només una orientació, sinó també unes decisions " el més operatives, immediates i eficaces possibles".





"Si és més audaç o conservadora ens dóna la pauta de quant més hem de fer i en quins camps energètics a la resposta nacional", ha assenyalat.