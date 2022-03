Galatasaray - Barça: Una final anticipada

Aquest dijous a les 18:45h el FC Barcelona visitarà el Galatasaray al Nef Stadium de Turquia per mesurar-se en dol i intentar aconseguir la passada als quarts de final de l'Europa League. L'empat al Camp Nou al matx d'anada fa que tots dos equips parteixin en les mateixes condicions: només val guanya.





Al partit d'anada, Xavi Hernández va decidir rotar l'onze inicial /@EP







Al partit d'anada, Xavi Hernándedez va decidir rotar l'onze inicial. Van sortir al terreny de joc confiats; el Galatasaray es troba a la meitat de la classificació a la lliga turca i el conjunt blaugrana arribaven després de collir sengles golejades. Però es van trobar amb un rival que havia fet els deures i tenia una estratègia ben clara: defensar molt bé i aprofitar les contres.





L'entrenador del Barça aviat va haver de fer canvis per intentar crear perill, generar ocasions i poder avançar-se al marcador. I encara que les dues primeres de les tres coses esmentades sí que van arribar, no van ser capaces de trobar el gol. Així doncs, serà aquest dijous quan es decideixi el pas a quarts de l'Europa League. L'empat no serveix, per la qual cosa si en complir el temps reglamentari el marcador està en taules, seguiran amb la pròrroga i, potser amb la tanda de penals.





EL BARÇA, A PER TOTES





Per descomptat, els homes de Xavi sortiran a totes. A l'anada van ser superiors i intentaran fer-ho també aquesta vegada, encara que amb l'onze de gala des de l'inici. L'Europa League és l'única competició en què encara tenen possibilitats, la seva única opció d'aixecar un trofeu aquesta temporada; van caure eliminats de la Copa i el Reial Madrid els treu massa avantatge a la competició domèstica.





Casualment, és el mateix que li passa al Galatasaray, per la qual cosa també ells lluitaran amb dents i ungles per emportar-se la victòria aquest dijous. En aquesta ocasió, ho faran animats per la seva afició, que viu els matxs del seu equip amb moltes ganes. Tot i això, el Barça surt com a favorit: té més qualitat i ha demostrat en els últims partits que tomba els rivals com si fos un vendaval.





Tot i això, han de sortir concentrats i sense confiar-se en excés, ja que tenen l'experiència del que va passar com a conseqüència d'això la setmana passada al Camp Nou. Necessitaran entendre's millor entre ells que en el partit d'anada i jugar més fluids que en aquella ocasió.





Però han de tenir en compte que es trobaran amb Iñaki Peña: el porter del conjunt turc els va prendre la possibilitat d'encarrilar el pas a quarts amb la seva bona actuació. Falta veure si seran capaços de batre'l i seguir amb la seva ratxa golejadora, ja que han marcat 14 gols en els últims 5 partits de Lliga.