Ucraïna denuncia un atac amb projectils contra una escola a la regió de Khàrkiv

Restes de l'escola bombardejada @telegram





Les autoritats d' Ucraïna han denunciat aquest dijous un atac amb projectils contra un centre educatiu a la ciutat de Merefa, situada a la regió de Khàrkiv (est), situada a prop de la frontera amb Rússia i una de les més afectades per l'ofensiva 24 de febrer.





El Servei Estatal d'Emergències ha indicat en un missatge al seu compte a Telegram que "com a resultat de l'atac, l'edifici de dues plantes ha quedat parcialment destruït" i ha afegit que s'ha registrat un incendi a les instal·lacions.





Així, ha ressaltat que a la zona hi treballen diversos camions de bombers i membres dels serveis d'emergència. "L'incendi està sent extingit. Segons les dades preliminars, no hi ha víctimes", ha manifestat, sense que Rússia s'hagi pronunciat per ara sobre els fets.