El degà de la catedral ortodoxa russa de Madrid carrega contra Putin: "És un perill per al seu propi poble"

El degà de la catedral Santa Maria Magdalena de l'Església Ortodoxa Russa a Madrid, Andréy Kórdochkin , ha assegurat que les decisions que ha pres Vladimir Putin a la guerra a Ucraïna demostren que "no és capaç d'actuar com un ésser humà".





"Si un polític no és capaç de sentir emocions humanes té feina d'un psiquiatre, no d'un sacerdot. A més, és un perill per a altres estats i per al seu propi poble", ha indicat referint-se a Putin.





D'altra banda, el degà considera que "la pau dolenta és millor que la guerra bona", davant la possibilitat que el conflicte entre Rússia i Ucraïna pugui finalitzar en dates properes.





"Tinc l'esperança que les negociacions acabin en alguna cosa, perquè és l'única manera de guardar la vida de les persones", ha assenyalat el degà, alhora que ha recordat que "l'església ortodoxa Russa no és l'església de Rússia com a Estat" .





Andréy Kórdochkin ha informat que l'església ortodoxa russa a Madrid la formen ucraïnesos i russos, entre d'altres nacionalitats. " Fins a tres quarts dels parroquians són ucraïnesos, i també hi ha més sacerdots ucraïnesos que russos ", ha indicat el degà.





En aquest sentit, Kordotxkin ha assegurat que els fidels estan vivint el conflicte sense tenir en compte les nacionalitats. "No podem separar entre els sentiments de russos i d'ucraïnesos", ha recalcat.





Pel que fa a l'arribada de refugiats els últims dies a la Comunitat de Madrid, el degà ha afirmat que estudien l'opció d'oferir misses a prop del centre de Pozuelo de Alarcón. "Haurem de contemplar totes les possibilitats. Aquest cap de setmana han vingut alguns refugiats a resar en aquesta catedral, cal pensar que, a més de tot el suport econòmic, és important oferir el suport espiritual", ha indicat.





SANCIONS A RÚSSIA





Tot i el suport a Ucraïna, el degà ha volgut tenir present la situació que estan vivint els ciutadans russos, que creu que formaran part d'"una dictadura aïllada i tancada". "Les sancions per als russos no són el pitjor, cal recordar que nosaltres utilitzem paraules com a guerra, però a Rússia està prohibit", ha assenyalat.





"La pèrdua de la llibertat dels ciutadans russos és més dura que les conseqüències econòmiques de les sancions", ha afegit.





Precisament, Kordotxkin ha signat, juntament amb uns 300 sacerdots ortodoxos, una carta demanant el final de la guerra. "No conec cap represàlia contra cap sacerdot, però sí que coneixem un cas d'un sacerdot a Rússia que va fer una homilia contra la guerra, el seu cas ha passat pel jutjat i l'han multat, em sembla una mica absurd i perillós", ha explicat.