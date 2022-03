La 18a MedaLogistics Week abordarà la reposició del Mediterrani com a plataforma logística

La 18a edició de la Setmana de Logística i Transport a la Mediterrània (MedaLogistics Week), és trobada organitzada conjuntament per l'Associació de Cambres de Comerç i Indústria de la Mediterrània (ASCAME) i el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) i compten a més amb la col·laboració de la Cambra de Comerç de Barcelona. En aquesta ocasió se celebrarà del 31 de maig a l'1 de juny del 2022 en el marc del Saló Internacional de Logística (SIL) de Barcelona, que també està organitzada pel CZFB.





Setmana de Logística i Transport a la Mediterrània /@CZFB







LA IMPORTÀNCIA DE LA LOGÍSTICA I EL TRANSPORT A LA GEOPOLÍTICA I EN LA CRISI





La 18a edició de MedaLogistics Week tindrà lloc en un moment en que el Covid-19, el bloqueig del Canal de Suez el març de 2021 o l'actual guerra d'Ucraïna estan demostrant com és d'essencial el sector de la logística. També el paper tan important que pot jugar la mar Mediterrània com a gran plataforma del comerç mundial. D'aquesta manera, aquest 2022 la cimera impulsarà l'aliança entre Àfrica, Europa i Àsia i oferirà altres opcions a les empreses que vulguin replantejar la seva cadena de valor des de la proximitat, potenciant les regions com una aposta de seguretat energètica, comercial i industrial.







Per aconseguir l'objectiu, l'acte congregarà empreses, governs i experts internacionals dels principals sectors de la indústria , com ara la logística, el transport, els ports, les zones franques i les infraestructures, entre d'altres.





Pere Navarro, delegat especial de l'Estat al CZFB, ha afirmat: “Volem que SIL 2022 segueixi caracteritzant-se per la seva internacionalitat a través d'esdeveniments com la MedaLogistics Week, que ens permet reforçar el nostre paper com a pont de negocis entre Europa, Amèrica Llatina, Àfrica , i els països del Mediterrani”.







Pere Navarro , delegat especial de l'Estat al CZFB /@EP







Per la seva banda, Anwar Zibaoui, coordinador general d'ASCAME, ha assenyalat: "És el moment d'actuar per reposicionar la Mediterrània com la gran plataforma logística dels fluxos est-oest i com la millor opció per canalitzar la càrrega entre Àsia, Àfrica i Europa, la logística mai ha estat tan important com ara”.







APOSTA PER UNA ALIANÇA DEL MEDITERRANI AMB EUROPA I ÀFRICA





La nova edició de MedaLogistics Week es presenta amb la novetat d'abordar la situació postpandèmia, potenciar la importància de la regió Mediterrània en el conjunt de l'economia global i abordar les necessitats de sostenibilitat del sector logístic i del transport a la Mediterrània d'acord amb els ODS de les Nacions Unides. A més, es fomentarà l'aliança d'Àfrica, Europa i Àsia, amb la Mediterrània al centre com a gran hub d'innovació, logística i transport.





A la primera jornada, la trobada tornarà reforçant la seva aposta amb la celebració del 18è Fòrum Mediterrani de Logística i Transport i la 14a Cimera de Ports i Transport Marítim.





El 18è Fòrum Mediterrani de Logística i Transport debatrà sobre la transformació de la cadena de valor del Mediterrani a través de les regions que el conformen i el rol de l'economia col·laborativa al sector logístic mediterrani. Es plantejaran els reptes i les principals tendències que estan exercint una pressió creixent sobre els minoristes i els fabricants, tant a les cadenes de subministrament com a l'economia subjacent del lliurament de béns al consumidor.





D'altra banda, la 14a Cimera de Ports i Transport Marítim reflexionarà sobre el rol dels ports mediterranis en un món canviant, estratègies d'inversió amb impacte a les plataformes portuàries i les mesures que poden adoptar les autoritats portuàries de tota la Mediterrània per evitar que es produeixi una catàstrofe com la que va passar al port de Beirut a l'agost de 2020.





La segona jornada de MedaLogistics Week potenciarà el paper de la Mediterrània com a punt de trobada entre tres grans continents: Àfrica, Europa i Àsia. Ho farà a través de la 1a Trobada de Logística d'Àfrica i la 1a Cimera de Zones Econòmiques Especials de la Mediterrània i Àfrica.





La 1a Trobada de Logística d'Àfrica posarà un focus especial en el paper de la logística en la integració econòmica africana i exposarà mesures clau per aprofitar al màxim l'Acord de la Zona de Lliure Comerç Continental d'Àfrica. A més, s'abordarà la situació del mercat d'inversió africà als ports marítims, exposant els reptes i les oportunitats de negoci del sector.





D'altra banda, la 1a Cimera de Zones Econòmiques Especials de la Mediterrània i Àfrica plantejarà els beneficis que podrien aportar les zones econòmiques especials (ZEE) a l'Àfrica i a la regió mediterrània. Així mateix, analitzarà la situació idònia de les ZEE per adaptar-se i integrar la innovació 4.0, facilitant així que els ports puguin complir millor els objectius d'oferir un servei, unes instal·lacions i una eficiència de primera classe.