Mor una nena de 4 anys en caure d'un cotxe i ser atropellada per una furgoneta

L'accident es va produir dimarts /@Pixabay





Una menor de 4 anys ha mort a Salta, Argentina, després de caure del vehicle en marxa en què viatjava amb el seu pare i ser atropellada per una furgoneta.





Segons informa el mitjà Clarin , l'accident es va produir aquest dimarts, quan el pare de la menor va girar en un carrer i, per causes que encara no se saben, la porta del cotxe es va obrir i la nena va sortir acomiadada.





Apunten els testimonis, sempre segons el mitjà esmentat, que la nena es va poder refer de la caiguda. Però malauradament, una furgoneta que arribava per darrere la va atropellar, matant-la a l'acte. El conductor va intentar fugir, però entre els veïns de la zona i un policia van aconseguir detenir-lo.





"Ho vaig veure en carn pròpia. Estic netejant vidres i quan em dono la volta veig que se li obre la porta al Fox i cau la nenita, es para i venia una Ford 100 que sí que la va veure i la va passar per sobre. El cop la va matar a la primera, i es va fugir perquè tots li vam començar a cridar 'pará'", va explicar treballador que es trobava al lloc al portal Qué Pasa Salta.