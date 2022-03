Putin amenaça els russos que s'oposen a la guerra i diu que són "escòria" i "traïdors"

El president rus , Vladimir Putin , ha demanat una " autopurificació " per lliurar al seu país de qualsevol que qüestioni la seva invasió d'Ucraïna. Putin va aparèixer a la televisió russa aquest dimecres per criticar els ciutadans que no el recolzen en l'atac a Ucraïna, i va culpar les nacions de l'OTAN per instigar-los a oposar-se a la guerra.





Vladimir Putin @ep





“[Els russos] sempre podran distingir els veritables patriotes de l'escòria i els traïdors i simplement els escopiran com un mosquit que accidentalment va volar a les boques”, ha assegurat Putin, afegint que està convençut que “una autopurificació tan natural i necessària de la societat només enfortirà el nostre país”, ha afirmat el mandatari.





Putin acusa Occident d'utilitzar una "cinquena columna" de russos traïdors per crear disturbis civils . “I només hi ha un objectiu, ja n'he parlat: la destrucció de Rússia”, va dir. El discurs semblava ser una advertència que el seu govern autoritari, que ja s'havia endurit des que va començar la invasió el 24 de febrer, tancant els mitjans de comunicació russos i arrestant els manifestants, es podria tornar encara més repressiu.





En senyal d'això, les forces de l'ordre russes van anunciar els primers casos penals coneguts sota una nova llei que permet penes de presó de 15 anys per publicar allò que es considera “informació falsa” sobre la guerra d'Ucraïna.