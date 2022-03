L'OCDE demana als governs que emetin ajudes per fer front a la pujada de factures per la guerra d'Ucraïna

El secretari general de l'OCDE, Mathias Cormann, intervé en un esmorzar informatiu de Fòrum Europa, a l'Hotel Mandarin Oriental Ritz, el 14 de març del 2022, a Madrid (Espanya). - Marta Fernández Jara - Europa Press





L' Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) considera necessari introduir mesures per esmorteir l'impacte sobre consumidors i empreses de l'escalada dels preus de l'energia, accentuada per la guerra a Ucraïna, tot i que ha mostrat la seva preferència per les ajudes directes els usuaris vulnerables, davant d'altres accions com la davallada d'impostos o la fixació de preus màxims.





En aquest sentit, el 'think tank' de les economies avançades adverteix que la rebaixa de taxes impositives i els preus màxims redueixen directament el cost de l'energia , però beneficien les llars de més ingressos, així com les més vulnerables.





Per la seva banda, l'OCDE considera que les transferències d'efectiu poden orientar-se millor i tenir efectes multiplicadors més grans si s'enfoquen en llars d'ingressos baixos i mitjans, encara que reconeix que aquest tipus de mesures pot requerir més temps d'implementació.

En qualsevol cas, l'OCDE ha subratllat que l'esforç per mantenir els costos energètics manejables i compensar els increments addicionals de preus des del començament de la guerra han de ser “ben focalitzat i temporal”.





Així mateix, l'OCDE considera que un suport fiscal ben dissenyat i acuradament focalitzat podria reduir l'impacte negatiu sobre el creixement amb només un petit impuls addicional a la inflació i sosté que, en alguns països, “això es podria finançar gravant els guanys extraordinaris (windfall) gains')".





En aquest sentit, juntament amb mesures fiscals per esmorteir l'impacte immediat de la crisi als consumidors i les empreses, l'OCDE apunta que les mesures reguladores, per millorar el disseny del mercat per tal de millorar la seguretat energètica i la competitivitat, també poden ajudar a reduir la vulnerabilitat.





“ Hem de mantenir el cap fred. Necessitem mesures assenyades tant a curt com a llarg termini ”, ha defensat el secretari general de l'OCDE, Mathias Cormann.





A l'anàlisi, l'organització posa èmfasi que la guerra ha posat clarament de manifest que moltes economies avançades depenen en gran mesura de l'energia procedent de combustibles fòssils amb un alt risc de crisi de preus i fins i tot escassetat.





D'aquesta manera, encara que millorar la seguretat del subministrament energètic a Europa és una empresa a mitjà termini, apunta que ja es poden assolir avenços significatius aquest any, incloent-hi mesures, com les plantejades per l'Agència Internacional de l'Energia (AIE) per reduir substancialment la dependència de les importacions de gas de Rússia.





A més llarg termini, l'OCDE assenyala que els països membres haurien de reduir la dependència general de les importacions de combustibles fòssils proporcionant incentius apropiats i invertint significativament en energia neta i eficiència energètica.





A Europa, l'OCDE recomana millorar la interconnexió entre les xarxes elèctriques domèstiques per reduir costos d'energia i millorar la seguretat.





En termes més generals, una transició estratègica cap a l'energia neta ha d'apuntar a reduir les vulnerabilitats i acompanyar inversions en innovació per desenvolupar les tecnologies.





"Prendrà alguns anys compensar completament aquesta dependència i construir la seguretat energètica a Europa, però l'acció ha de començar ara", ha subratllat Cormann.