Kiko Rivera, indiferent a la depressió d'Isabel Pantoja

La cantant Isabel Pantoja /@EP





La cantant Isabel Pantoja està travessant una època molt difícil. La tonadillera haurà d'asseure's el 22 de març al Jutjat número 5 penal de Màlaga, acusada d'un presumpte delicte d'insolvència punible pel qual podria ser condemnada a 3 anys de presó i a una multa d'11.000 euros.





Des d'Europa Press han preguntat a Kiko Rivera per com se sent pel que fa a la situació de la seva mare quan es disposava a viatjar a Barcelona per participar en un talent de cuina. Però Rivera ha decidit no respondre a cap de les qüestions i s'ha mostrat davant de les càmeres indiferent a la depressió que presumptament travessa la seva mar , així com al fet que pugui ser condemnada i empresonada, expliquen des de l'agència de notícies.