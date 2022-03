La defensa de Torra avisa Fiscalia que l'Estat pot acabar "assegut al costat de Putin"

L'advocat de l'expresident de la Generalitat Quim Torra, Gonzalo Boye , ha criticat aquest dijous l'actitud de la Fiscalia durant el judici contra l'excap del Govern i ha avisat: "No ens trobarem un dia asseguts al costat de Putin. Només dic això perquè se sap on comencen aquestes coses però no on acaben”.





Gonzalo Boye @ep





Ho ha dit durant els informes finals al judici celebrat a la secció penal 6 de la Ciutat de la Justícia de Barcelona, que és el segon contra Torra per un presumpte delicte de desobediència per no retirar una pancarta que demanava la llibertat dels presos del 1-O i lluïa un llaç groc, ia qui l'expresident no s'ha presentat perquè considera el judici una "farsa".





Boye ha retret a la Fiscalia haver qualificat d'anecdòtic que l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa emetés una resolució a favor de la llibertat dels presos de l'1-O i ha advertit que Putin "se n'ha anat del Consell d'Europa perquè el molesten les resolucions, igual que la senyora fiscal".





Considera que a la Fiscalia "el molesta que aquestes resolucions critiquin el que es porta fent des de fa molt de temps contra els independentistes a Espanya" , i ha sostingut que, si segueix aquest camí, Espanya pot acabar com a països com Rússia, Turquia i Polònia, segons ell.





"On ens volen portar? A Polònia? A Rússia?", ha qüestionat i ha titllat d'aterridors els arguments de la fiscal en dir que la resolució del Consell d'Europa només es va aprovar per 70 dels 324 membres d'aquest òrgan .





Així mateix, ha augurat que els tribunals europeus li donaran la raó: “ Quan Estrasburg digui que això és Polònia o Turquia veurem quant d'anecdòtic hi ha ”.





"CREMAR-HO A LA FOGUERA"





En relació amb la intervenció de la fiscal, Boye ha assegurat que demanar neutralitat política a càrrecs públics és un "atemptat al diccionari de la Reial Acadèmia", i ha manifestat que, segons ell, fa molt de temps que els tribunals i no Torra estan instal·lats en la insubmissió legal i no acaten resolucions.





El lletrat ha aclarit que Torra no ha reincidit, ja que en les dates en què es va produir el cas de la pancarta que ocupa aquest judici encara no havia estat condemnat, i considera que la jutgessa ja ha decidit condemnar-lo: “No hauria estat més fàcil cremar-ho a la foguera i ens estalviem tant paper?".





FALTA DE PROVES





Així mateix, ha assegurat que en les declaracions de la fiscal i l'acusació popular "no hi ha coherència", ja que sempre s'han vist pancartes polítiques reivindicatives a edificis públics, i ha argumentat que al judici veu falta de proves.





“ No han fet valoració de prova, perquè donen per suposat que vostè condemnarà, li han traslladat l'obligació de condemnar i fer valoració de prova. El que no està a les actes, no està en el judici ”, ha afegit.





Ha explicat que només tenint tres testificals volen que la presidenta del tribunal arribi a una conclusió condemnatòria, "tractant i desqualificant tot allò que l'odi no els permet assumir com a norma".





Boye ha lamentat que no hagin anat a declarar els testimonis a què se'ls va notificar les resolucions, i ha explicat que "des de la porta de la Generalitat fins a les mans del president Torra hi ha un trajecte llarg".





“ No han fet els seus deures i porten dos anys sense fer-ho, creien que tenien les cartes marcades i que coneixien el propietari del casino ”, ha afegit.





Alhora, ha defensat que no hi ha la neutralitat de l'espai públic i que no ha vist ningú de "ultra dreta queixar-se de les pancartes de l'Ajuntament de Madrid quan governen ells", ha atribuït aquestes pancartes a la llibertat d'expressió i ha demanat la lliure absolució de l'expresident.