Novak Djokovic sí podrà jugar a Roland Garros sense estar vacunat

El tennista Novak Djokovic celebra un punt /@EP





La directora del torneig de Roland Garros, Amélie Mauresmo, ha confirmat aquest dimecres que el tennista serbi Novak Djokovic no té actualment cap impediment per defensar el títol a la pista parisenca, malgrat no estar vacunat contra el coronavirus.







"Tal com estan les coses, res s'interposa a la participació de Djokovic a Roland Garros", ha assegurat l'extennista francesa durant la roda de premsa d'aquest dimecres per presentar les novetats de l'edició del 2022 i en unes declaracions recollides per 'lequipe.fr'.





França va eliminar oficialment dilluns passat la restricció que obligava els esportistes i els aficionats a estar vacunats contra el coronavirus per assistir als esdeveniments esportius, per la qual cosa el tennista de Belgrad podrà participar en el segon Grand Slam de la temporada, després d'haver-se perdut el primer de l'any a Austràlia.