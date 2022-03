La guerra a Ucraïna dispararà la inflació mundial fins a gairebé el 7%, segons l'OCDE

La guerra a Ucraïna tindrà un impacte significatiu, malgrat la relativa mida petita de les economies dels països en conflicte, i podria arribar a restar més d'un punt percentual al creixement global, mentre que sumarà 2,5 punts a la inflació, situant-la entorn del 6,7%, segons ha advertit l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE).





Laurence Boone @ep







En aquest sentit, el 'think tank' de les economies més avançades calcula que l'impacte de la invasió russa d'Ucraïna i de les sancions implementades pot arribar a restar al voltant de 1,4 punts percentuals al creixement del PIB estimat per a la zona de l'euro, limitant-ho al 2,9%, mentre que la pujada dels preus s'accelerarà en més de dos punts percentuals i superarà el 5%.





" Això reflecteix més augments del preu del gas a Europa que en altres parts del món i la relativa fortalesa dels vincles comercials i energètics amb Rússia abans del conflicte ", explica l'OCDE.





D'aquesta manera, l'organització espera que a les economies avançades de la regió Àsia-Pacífic i de les Amèriques, els vincles comercials i d'inversió amb Rússia de les quals són més febles, l'impacte directe sigui més moderat, encara que anticipa que el creixement encara es veurà afectat indirectament per una demanda mundial més feble i l'efecte dels preus més alts sobre la renda de les llars.





En el cas dels Estats Units, les previsions de l'OCDE anticipen un fre de vuit dècimes al creixement del PIB el 2022 i una acceleració de 1,5 punts de les pressions inflacionistes.





Així mateix, sota el supòsit que les pertorbacions dels mercats financers i de primeres matèries persisteixin durant l'any, les previsions de l'OCDE contemplen una "profunda recessió" a Rússia, amb una caiguda del PIB de més del 10% i un augment de la inflació de fins a 15 punts percentuals.





" Just quan l'economia mundial semblava estar emergint de dos anys de la crisi del Covid-19, ha esclatat una guerra brutal i devastadora a Europa ", ha assenyalat l'economista en cap i secretària general adjunta de l'OCDE, Laurence Boone.





En la seva anàlisi, l'OCDE reconeix que la guerra complica la tasca de les autoritats polítiques i monetàries, però considera que els passos cap a la normalització de la política monetària haurien de continuar a les economies avançades, encara que subratlla que s'haurà de desenvolupar a un

ritme diferenciat i amb freqüents reavaluacions a mesura que evoluciona el conflicte.





"Els arguments a favor de la normalització són particularment sòlids en economies com els Estats Units, on la recuperació de la pandèmia està molt avançada i els senyals de pressions inflacionàries duradores ja eren evidents", apunta l'organització, que considera recomanable un ritme més lent de normalització a les economies on la inflació subjacent continua sent baixa, les pressions salarials segueixen sent modestes i l'impacte advers del conflicte sobre el creixement és més gran.