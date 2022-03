El Regne Unit anuncia el desplegament d'un sistema antimíssils i un centenar de soldats a Polònia

Ben Wallace @ep





El ministre de Defensa del Regne Unit, Ben Wallace, ha anunciat aquest dijous que el país desplegarà el sistema antimíssils Sky Sabre i un centenar de soldats en territori polonès a mesura que avança la invasió russa d'Ucraïna.





La decisió es produeix perquè l'OTAN vol incrementar la seguretat al flanc oriental. "Desplegarem un sistema de defensa antimíssils i cent membres del personal de l'exèrcit per garantir que som al costat de Polònia, per protegir el seu espai aeri de qualsevol possible agressió russa", ha dit en una roda de premsa.





Segons l'exèrcit britànic, el sistema inclou un radar de vigilància 3D, un llançador de míssils i equipament d'intel·ligència.





Aquest mateix dijous, la ministra d'Exteriors, Liz Truss, ha assenyalat que hi ha "proves contundents" que el president rus, Vladímir Putin, és un "criminal de guerra".





Les seves paraules arriben després que el president nord-americà, Joe Biden, ha descrit amb aquestes mateixes paraules el seu homòleg rus. No obstant això, i malgrat la possibilitat que això augmenti encara més la tensió, Truss no ha retirat els comentaris.





"Hi ha proves que s'han comès crims de guerra i que Putin hi està darrere", ha recalcat. "Aquest és un assumpte del Tribunal Penal Internacional, que ha de decidir qui és o no és un criminal de guerra", ha manifestat.