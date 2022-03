Pneumòlegs, al·lergòlegs i directius de la salut reclamen un Pla Nacional d'asma greu

Una nena amb asma /@EP





Pneumòlegs, al·lergòlegs i directius de la salut han reclamat crear un Pla Nacional d'asma greu que "asseuria les bases per a l'optimització de l'atenció a pacients, millores de la capacitació dels professionals, de la investigació i, coordinació entre nivells assistencials i especialitats".





A Espanya, prop de dos milions i mig de persones viuen amb asma. Afecta el 5 per cent de la població adulta i el 10 per cent de la població infantil i provoca almenys 250.000 morts al' any al món. Aproximadament el 4 per cent de la població asmàtica adulta viu amb asma greu no controlada. Aquest percentatge, que afecta en primer lloc el pacient, suposa un elevat impacte social, sanitari i assistencial.





La notable incidència d'aquesta patologia, juntament amb la mortalitat i la morbilitat associades, ha portat pneumòlegs i al·lergòlegs de les principals unitats d'asma greu d'Espanya a recollir una sèrie de conclusions i propostes que traslladen en un document en format d'infografia i que van ser recollides després de la celebració de la Jornada 'Reptes i Mesures necessàries per a l'atenció integral del pacient amb asma greu', organitzada per la Societat Espanyola de Directius de la Salut (SEDISA), amb la col·laboració de GSK.





Al document, els especialistes posen èmfasi en la necessitat de dur a terme un Pla Nacional d'asma greu que contribueixi a "sentar les bases per optimitzar l'atenció prestada als pacients i millorar la capacitació dels professionals, la investigació, l'eficàcia de les intervencions en salut, la deguda coordinació entre nivells assistencials i especialitats, així com la gestió integrada i eficient de recursos i estructures sanitàries, tant a nivell regional com a supra autonòmic”.





La posada en marxa d'aquest Pla suposaria, també, "una millora en la conscienciació de la malaltia, el maneig i el compliment adequats de la medicació; i la creació i l'enfortiment d'unitats especialitzades multidisciplinars redundaria en una disminució de les exacerbacions i dels ingressos hospitalaris per asma, de la mortalitat, un maneig més adequat de les comorbiditats, reducció de la càrrega econòmica i assistencial, i una millor evolució, a llarg termini, amb reducció dels efectes secundaris de la medicació i de la pèrdua de funció pulmonar", sosté el doctor Ignacio Dávila, cap del Servei d'Al·lergologia de l'Hospital Universitari de Salamanca i membre de l'Institut Nacional d'asma greu.





Aquest especialista recorda, a més, la importància de realitzar programes d'educació sanitària que facilitin el "correcte" maneig dels inhaladors i que "millorin" les taxes de compliment de medicació.





Per la seva banda i, respecte a les unitats multidisciplinars, Jesús Sanz Villorejo, membre de la Junta Directiva de SEDISA, explica que “cada vegada és més palès que el correcte diagnòstic, maneig i seguiment de l'asma greu requereix unitats multidisciplinars que garanteixin la excel·lència en l'atenció als pacients i, sobretot, accelerin els procediments i la indicació de tractaments, per assolir com més aviat millor un control de la malaltia”.





Els especialistes en malalties respiratòries també identifiquen la necessitat d'una coordinació més gran entre Atenció Primària i Atenció Hospitalària. "Hi ha pacients greus que es beneficiarien d'una atenció experta i no arriben a rebre-la o la reben tard. Per descomptat, la tecnologia podria ajudar: en primer lloc, facilitant el contacte entre els nivells assistencials a través de la consulta electrònica i, de l'altra part, amb l'ús del big data per identificar pacients que no estiguin ben controlats. Per exemple, aquells que utilitzen dosis altes de corticoides orals o empren un nombre elevat de cartutxos de medicació d'alleujament", remarca el doctor Luis Pérez de Llano, cap del Servei de Pneumologia de l'Hospital Universitari Lucus Augusti de Lugo i membre de l'Institut Nacional d'asma greu.





Tant és així que, com assenyalen al document, la gestió per processos és clau per a la millora en l'assistència als pacients. Des de l'INAG conclouen que un dels objectius és evolucionar des d'una estructura vertical cap a una transversal caracteritzada per la multidisciplinarietat, permetent identificar el lloc on es troben les fortaleses i àrees de millora dins del recorregut assistencial: diagnòstic, derivació, accés al tractament a l'àmbit hospitalari o accés als especialistes adequats, entre d'altres.





Per al doctor Pérez de Llano, el paper de la infermeria en l'atenció al pacient asmàtic, per exemple, “és clau i cada vegada cobra més protagonisme. S'ha d'avançar cap a una responsabilitat assistencial”.





ADMINISTRACIÓ DOMICILIÀRIA DE MEDICAMENTS





Continuar treballant en les millores de l'administració domiciliària de medicaments indicats per a l'asma greu no controlada també forma part de les conclusions aconseguides.





En aquest punt fan referència a la necessitat d'optar per la personalització a la dispensació dels tractaments adaptada al perfil, actitud i grau d'autonomia dels pacients.





"Hem d'apropar l'assistència i cura de la salut al domicili, sempre en les millors circumstàncies i acompanyament", per això seria necessari "redefinir tots els processos susceptibles de ser canviats o fins i tot eliminats, tenint en compte la veu del pacient, implicant i coordinant tots els professionals de la salut, utilitzant tecnologies de la informació i comunicació, sense perdre de vista que l'objectiu és oferir un servei més adequat a cada ésser humà”, ha comentat José Manuel Martínez Sesmero, cap del Servei de Farmàcia de l'Hospital Clínic Universitari San Carlos de Madrid i membre de l'Institut Nacional d'asma greu.





Aspecte en què resulta vital, assegura Martínez Sesmero, "la utilització adequada de la innovació en medicaments, el garant del qual sigui un sistema d'accés més homogeni, coherent, protocol·litzat i ben definit per a tot el Sistema Nacional de Salut, i que s'enfoca a el mesurament de resultats en salut".