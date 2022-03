Óscar Ramírez( PP): "Demanarem explicacions sobre la participació del regidor Badia a la Borsa de treball de l'Ajuntament"

Óscar Ramírez regidor del PP vol que s'aclareixi l'oposició d'Eloi Badia a l'Ajuntament de Barcelona.





Óscar Ramírez és regidor a l'Ajuntament de Barcelona i president del grup municipal del PP a la província de Barcelona i en declaracions a CatalunyaPress s'ha pronunciat sobre la participació del regidor Eloi Badia a la Borsa de Treball del mateix consistori barceloní.







Sobre el mateix ha dit “respecte a la notícia que hem conegut aquests dies que Eloi Badia el regidor de Barcelona en Comú prepara oposicions a l'Ajuntament de Barcelona, volem dir que des del Grup Municipal del PP portarem aquest tema a l'Oficina de transparència i bones pràctiques a través de la Bústia ètica i de Bon Govern perquè ens donin explicacions" ha dit Ramírez





"Volem aclariments sobre aquesta actuació del regidor Eloi Badia, ja que no només és regidor en actiu de l'Ajuntament de Barcelona sinó que a més, si escau ell, és regidor executiu, regidor de govern. Cal recordar el Senyor Badia és regidor d'Emergència Climàtica de l'Ajuntament de Barcelona i a més també, entre altres càrrecs, Vicepresident executiu de Medi Ambient a l'Àrea Metropolitana de Barcelona” assevera el regidor popular.





"Ens sorprèn que un regidor i un càrrec executiu del mateix Ajuntament de Barcelona opositi a la Borsa de Treball del mateix Ajuntament de Barcelona"





"Per això" afirma Oscar Ramírez "podria donar-se un cas d'"incompatibilitat manifesta" amb un "conflicte d'interessos" i per això exigim transparència en aquest procés de selecció".





Per al regidor del PP al consistori barceloní “cal recordar també que l'Ajuntament de Barcelona té, un codi ètic i de bona conducta, on s'han de respectar aquests principis de bona conducta per part de tots els càrrecs electes i amb la responsabilitat que se'ns imposa a l'hora d'assumir el nostre mandat “afegint” i que en aquest cas es veu que els interessos personals del senyor Badia es troben totalment en conflicte amb l'exercici del càrrec públic que exerceix”.





Per Ramírez “tothom té dret a presentar-se a una borsa de treball però ha de ser en igualtat de condicions . I quan algú es presenta i és un alt càrrec de l'administració municipal, poden donar-se circumstàncies en les quals les persones que han estat excloses d'aquest procés, pensin que hi ha hagut un tracte preferència o s'ha fet valer de les seves influències per poder estar en aquesta borsa de treball".





En qualsevol cas el Grup Municipal del PP portarà el cas fins a "l'Oficina de Transparència i Bones Pràctiques, perquè se'ns informi i se'ns expliqui el detall d'aquesta actuació i d'aquesta acceptació de la seva petició d'entrar a la borsa de treball i a les oposicions per entrar a l'Ajuntament de Barcelona i que no és un cas aïllat”.





"Demanarem explicacions també de la senyora Tatiana Guerrero, parella sentimental del Senyor Badia que sembla que també s'ha presentat a altres oposicions a l'Ajuntament o fins i tot del mateix comissionat de Diàleg Intercultural de pluralisme religiós, Khalid Ghali, que també s'ha presentat a altres oposicions. O en aquest cas no és tan important o menys greu una regidora en actiu però que no és a l'executiu de l'Ajuntament, però que també és sospitós que la regidora de Junts, Francina Vila, per aquestes informacions que apareixen en alguns mitjans de comunicació també s'hagi pogut presentar a aquesta borsa de treball” afirma rotund el regidor del PP per Barcelona.





"En qualsevol cas no és habitual que els òrgans de govern d'un Ajuntament es presentin al mateix consistori, a la mateixa institució per opositar a aquest Ajuntament i que siguin admesos a la Borsa de Treball i per això demanarem explicacions".











781 ASPIRANTS HAN ESTAT EXCLOSOS DE LES PROVES DE LES BORSES DE TREBALL I UN REGIDOR DE L'EQUIP DE GOVERN HA ESTAT ADMÈS









L'alcaldessa, Ada Colau i el regidor Eloi Badia compareixença davant dels mitjans/ @AjBCN





Prop de 16.000 persones s'examinaran aquest dissabte amb la intenció d'ingressar a les borses de treball de l'Ajuntament de Barcelona i a més 781 persones han estat excloses de les proves inicials.





Mentre que el regidor Eloi Badia no és l'únic alt càrrec municipal que aspira a integrar-se permanentment a la plantilla de l'Ajuntament de Barcelona, ja que com bé explica el regidor del PP, la seva companya sentimental, Tatiana Guerrero, actualment assessora de la tinença d'alcaldia de Drets Socials, també opta, amb el número 6.785, a incorporar-se a la borsa de treball, com a tècnica superior en Psicologia. A més de la regidora del grup de Junts per Catalunya, Francina Vila (núm.15.517) com a tècnica superior de Dret i el responsable de Diàleg Intercultural i Pluralisme Religiós, Khalid Ghali, opositor número 6.032, que també s'examinarà a la categoria de tècnic superior de Psicologia.