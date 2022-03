Un assessor de Torra compara la pancarta dels presos amb què es pengen contra la violència masclista

L'assessor i actual cap de l'oficina de l'expresident Quim Torra , Pere Cardús, ha defensat aquest dijous al judici contra l'expresident que a la façana de la Generalitat sempre s'han penjat pancartes reivindicatives i ha equiparat la que es va penjar demanant la llibertat de els presos de l'1-O amb altres que es pengen contra la violència de gènere.





Segona judici contra l'expresident de la Generalitat Quim Torra per presumpta desobediència per no retirar una pancarta a favor de la llibertat dels presos de l'1-O.





Ho ha dit al segon judici contra Torra per un presumpte delicte de desobediència per no retirar una pancarta que demanava la llibertat dels presos de l'1-O i lluïa un llaç groc, i a qui l'expresident no s'ha presentat perquè considera el judici una "farsa".





Cardús, que ha declarat com a testimoni, ha explicat que no és la primera vegada que hi ha una pancarta política reivindicativa a la façana del Palau de la Generalitat : "Fa uns dies hi havia una pancarta contra la invasió russa a Ucraïna defensant els drets humans" , ha posat com a exemple.





Ha detallat que al mateix balcó, quan hi havia qüestions que afecten els drets fonamentals com la violència masclista o a favor de la pau "sempre hi ha hagut pancartes".





"La pancarta es penja per reivindicar drets fonamentals. Si sempre hem pogut penjar pancartes no entenem per què aquesta vegada no", ha afegit.





Ha assegurat que la seva relació amb Torra és professional, i que el dia que van venir els agents per retirar la pancarta estava treballant, i que ell va signar l'acta però no va rebre el requeriment.





A preguntes de la fiscal, ha respost que no formava part de les funcions estar en reunions de temes jurídics, i no recorda haver estat en una reunió amb l'assessoria jurídica de la Generalitat.





“ De vegades entrava en alguna reunió per requeriment del president, però no tinc records concrets de si eren reunions formals o trobades ”, ha afegit.





AGENTS DE MOSSOS





A més, dos agents dels Mossos d'Esquadra han declarat com a testimonis al judici, i han explicat que van rebre el requeriment del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) perquè es personassin a la Generalitat de Catalunya perquè treguessin la pancarta el 27 de setembre del 2019.





Tots dos han assegurat que "ningú s'hi va oposar" i que es va obeir quan es va donar l'ordre de treure-la, i un ha explicat que van retirar l'acta policial una vegada es va comprovar que s'havia despenjat.





Aquest mateix agent també ha explicat que només ha rebut requeriment per retirar pancartes d'edificis públics en els dos casos de resolució de la Generalitat.