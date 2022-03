Rescatades més de cent persones entre la runa del teatre atacat a Mariúpol, segons una parlamentària

RECURS EP- Tres ucraïnesos a un refugi antiaèri a Lviv





Una parlamentària ucraïnesa ha assegurat aquest dijous que més de cent persones han estat rescatades entre la runa d'un teatre a Mariúpol (sud-est) que va set atacat dimecres i on estaven refugiats centenars de civils a causa del bloqueig de la ciutat per l'ofensiva militar russa.





"Bones notícies, que són molt necessàries. El refugi antibombes del Teatre Dramàtic de Mariúpol ha aguantat. Uns 130 residents han estat rescatats", ha dit la parlamentària Olga Stefanixina a Facebook. "S'estan retirant els enderrocs. És un veritable miracle", ha assenyalat.





Hores abans, el parlamentari Serhí Taruta havia indicat que hi havia supervivents. "Després d'una terrible nit d'incertesa, el matí del 22è dia de guerra hi ha per fi bones notícies des de Mariúpol. El refugi antibombes ha agunatat. Els enderrocs s'estan retirant i hi ha gent amb vida", ha recalcat.





L'Ajuntament de Mariúpol va denunciar dimecres la destrucció per part de les forces russes del principal teatre de la ciutat. "L'avió ha llançat una bomba sobre un edifici on s'amagaven centenars de residents pacífics", va dir a través d'un missatge a Telegram.





Segons aquest mateix comunicat, la part central del teatre i l'entrada al refugi antibombes de l'edifici han quedat totalment destruïts per l'atac. El tinent d'alcalde, Serhí Orlov, va relatar a la cadena britànica BBC que entre mil i 1.200 persones s'havien refugiat a l'edifici.





Tanmateix, el Ministeri de Defensa de Rússia va negar qualsevol implicació en l'incident i va acusar directament el Batalló Azov, un grup paramilitar neonazi, de ser responsable d'aquesta "provocació sagnant".