Convocada a Mataró una marxa el 20 de març per evitar més víctimes per trets dels caçadors

Uns caçadors a la muntanya /@Pixabay





La familia de Francesc Jiménez, mataroní resident a Vilassar de Mar que el 29 de gener, quan circulava amb bicicleta de muntanya per la Brolla de l'Abril, al terme municipal d'Argentona, va ser víctima d'un tret de bala d'uns caçadors que feien una batuda, ha convocat una marxa per evitar que es repeteixi un accident semblant.





La marxa en qüestió se celebrarà el proper diumenge 20 de març a les 11 del matí: sortirà del nou Parc Central i finalitzarà a l’Ajuntament de Mataró, on es llegirà un manifest.









L’acte, com deiem, ha estat convocat per la família d’en Francesc Jiménez Romero, mataroní que va ser víctima d’un tret de bala d’uns caçadors que feien una batuda de senglars el passat mes de gener. Fruit d’aquell tret, en Francesc pateix lesions medul·lars greus. Per aaquesta raó, sota el lema 'Volem perdre’ns per la muntanya sense perdre la vida', els convocants fan "una crida a tots els que els agrada gaudir dels boscos", ja que asseguran que volen fer-ho "amb seguretat". A més, volen "pressionar les autoritats competents perquè canviïn la normativa de caça i no tinguin lloc més accidents d’aquest tipus".





LOCALITZEN UNA NOVA VÍCTIMA





A la convocatoria, a més, informen d'una nova víctima a la que han localitzat: "Aquests dies hem contactat amb un veí de Mataró de 47 anys que el diumenge 16 de gener, 15 dies abans de l’accident d’en Francesc, també va ser víctima d’un tret de caçadors quan passejava amb la seva dona i els seus dos fills menors d’edat per una zona forestal concorreguda, entre els termes municipals de Mataró i Argentona. Fruit d’un tret, va rebotar-li un tros de pedra que va fer-li ferides al coll i a l’ull. Aquesta última li ha provocat problemes de visió que el mantenen encara de baixa. Aquest mataroní, que ha interposat la corresponent denúncia, ha confirmat la seva assistència a la marxa de diumeng".







COMPROMÍS DE LA MAJORIA DEL PARLAMENT





Apunten, d'altra banda', que tenen el compromís de gairabé tot el Parlament: "En els darrers dies, en Josep Lluís Morgado, sogre d’en Francesc, s’ha reunit amb diferents autoritats. Per una part, el 10 de març va tenir lloc una reunió amb els diferents grups del Parlament de Catalunya. En la reunió –impulsada per la diputada socialista mataronina Alicia Romero i per Josep Sánchez Llibre, president de Foment del Treball, i a la qual va assistir Núria Moreno, cosina d’en Francesc i quarta tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Mataró– es van posar sobre la taula demandes com no autoritzar batudes en cap de setmana ni en festius escolars, senyalitzar perimetralment amb informació clara i anterioritat les zones de cacera, realitzar controls d’alcoholèmia als caçadors o crear un registre oficial d’accidents de caça a Catalunya. Els grups de JxC, ERC, PSC, Comuns i Cs es van comprometre a substituir i endurir la Llei de caça –vigent des del 1970– i, també, a elaborar un nou protocol per fer les batudes més segures".





REUNIONS AMB EL CONSELL COMARCAL I LA GENERALITAT





Finalment, expliquen que aquest dimarts al matí, "Morgado també es va reunir amb responsables i alcaldes del Consell Comarcal del Maresme per explicar els fets i demanar solucions. I el proper dimarts es reunirà amb alts càrrecs del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, com són Josep Pena (director dels Serveis Territorials de Barcelona), Oriol Anson (secretari d’Agenda Rural) i Anna Sanitjas (directora general d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi). A aquesta reunió també hi assistirà el veí afectat per una bala 15 dies abans que en Francesc".