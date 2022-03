La indústria d'alimentació i begudes reclama "contundència" contra els piquets il·legals

La Federació Espanyola d'Indústries d'Alimentació i Begudes (FIAB) ha reclamat al Govern "coordinació i contundència" davant dels piquets que estan actuant de manera "violenta i il·legal" amb motiu de la vaga de transports.





La Guàrdia Civil desallotja piquets durant l'atur del transport a La Rioja - GUÀRDIA CIVIL





"Aquestes actuacions descontrolades estan generant greus desperfectes a diferents punts d'Espanya, impedint el funcionament normal de la cadena alimentària i generant problemes d'abastament, tant de matèries primeres com d'altres subministraments auxiliars necessaris per a la producció", han assenyalat des de la patronal alimentària.





En concret, segons FIAB, la indústria d'alimentació i begudes ha reportat nombrosos incidents i accions violentes contra camions, així com contra centres logístics i de producció, que atempten contra la integritat i la seguretat dels conductors i altres treballadors.





Per això, han reclamat que les Forces i Cossos de Seguretat actuïn per garantir el dret a la feina dels que no secunden l'atur i es garanteixi així el subministrament de mercaderies a tot el territori.





"No podem permetre que una minoria violenta estigui segrestant els drets d'una majoria que vol treballar. Respectem el dret de vaga i manifestació, però dins d'una democràcia és imprescindible que es garanteixi la seguretat, la lliure circulació de vehicles i que es defensi el dret de tots aquells que lliurement volen anar a treballar, evitant les coaccions i la violència que estan causant greus conseqüències per a tota la cadena alimentària i, per extensió, per al consumidor", ha assenyalat el director general de FIAB, Mauricio García de Quevedo.