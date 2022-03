Mor un home en caure-li a sobre un arbre quan tallava llenya

Un home ha mort aquest dijous al matí al caure-li a sobre un arbre /@Pixabay







Un home ha mort aquest dijous al matí al caure-li a sobre un arbre quan tallava llenya per a ús privat al terme municipal de Riós (Ourense). Segons ha informat el 112 Galícia, el succés es va produir en una zona de muntanya situada al lloc d'A Veiga do Seixo, a l'ajuntament ourensà de Riós.





Fins al lloc dels fets van acudir professionals d'Urxències Sanitàries de Galícia-061, que fins i tot van valorar desplaçar l'helicòpter medicalitzat amb base a Ourense.





Finalment ha acudit una ambulància de suport vital bàsic i un equip d'Atenció Primària, el personal sanitari del qual ha confirmat la mort al lloc de l'home JM, de 43 anys , han confirmat fonts sanitàries a Europa Press.





Per part seva, agents de la Guàrdia Civil han recollit tota la informació relacionada amb aquest succés per concloure que es va tractar d'un accident fora de l'àmbit laboral, ja que la persona tallava llenya per a l'ús privat, han matisat per part del servei d'emergències.





Aquest operatiu es va completar amb la col·laboració dels membres del GES de Gudiña i de voluntaris de Protecció Civil de la localitat.