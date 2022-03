Detingut un jove per disparar el seu cunyat per venjar l'agressió masclista a la seva germana

Detenen un jove que presumptament va disparar el seu cunyat per venjar la seva germana /@Policía





Agents de la Policia Nacional han detingut a Alacant un jove de 27 anys després de presumptament haver disparat amb una pistola al seu cunyat , quan aquest estava tret de la finestra del seu domicili, amb l'objectiu de venjar una agressió masclista a la seva germana .





Els fets van passar aquest dimecres a la capeta alacantina, quan la germana del presumpte autor dels fets se'n va anar del seu domicili després de suposadament ser agredida per la seva parella . Després d'explicar el que va passar al seu germà, aquest es va dirigir al vehicle fins al bloc d'edificis on s'ubicava el domicili de la seva germana.





Un cop allà, va poder observar com el seu cunyat estava tret de la finestra del tercer pis de l'immoble, moment en el qual va efectuar contra ell diversos trets amb una pistola, sense arribar a donar-li, explica la Prefectura Superior en un comunicat.





Posteriorment, va fugir del lloc, si bé, després de les trucades que es van rebre a la Sala 091 de la Policia Nacional a Alacant, es va establir el corresponent protocol per a delictes violents i els policies es van desplegar a la zona cercant el barri. Així, van aconseguir localitzar i detenir el presumpte autor dels trets amb prou feines a dos carrers del lloc.





Juntament amb les dotacions de Seguretat Ciutadana intervinents, també es van desplaçar al lloc agents de la Policia Científica i de la Policia Judicial per realitzar les corresponents inspeccions oculars, en aquest cas, van ser els components del Grup de Delinqüència Violenta els que es van fer càrrec de la investigació posterior.





Tot i això, la investigació, no va acabar amb la detenció de l'autor dels trets, sinó que, després de la declaració de la germana d'aquest a la Unitat d'Atenció a la Família Dona de la Comissaria Provincial d'Alacant, la persona contra la qual anaven dirigits aquests també va acabar arrestat acusat d'un presumpte delicte de maltractaments per violència de gènere.





CARTUTXOS





La investigació no es dóna per conclosa, ja que els agents segueixen indagant per tal de localitzar l'arma utilitzada per a l'agressió. En aquest sentit, s'ha realitzat un registre al domicili del presumpte autor dels trets en què es van intervenir una trentena de cartutxos del calibre 9 mil·límetres parabellum, coincidents amb els utilitzats a l'agressió.





El primer dels detinguts, el presumpte autor dels trets, ha estat acusat d'un delicte d'homicidi en temptativa i tinença il·lícita d'armes i serà posat a disposició del Jutjat d'Instrucció de Guàrdia d'Alacant.





El segon dels detinguts, la víctima dels trets, ha estat acusat d'un delicte de violència de gènere i serà posat a disposició del jutjat de violència contra la dona corresponent d'Alacant.