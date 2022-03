Desarticulen una secta a Castelló on abusaven sexualment d'adults i menors

Imatge aèria de la masia a Vistabella (Castellón) - GOOGLE MAPS





La Policia Nacional ha detingut diverses persones per la seva suposada relació amb una secta instal·lada en una masia a la localitat castellonenca de Vistabella del Maestrat on presumptament s'haurien comès abusos sexuals.





Fonts coneixedores han confirmat l'existència de la investigació, que ha estat avançada aquest dijous per Llevant. Segons les fonts citades per aquest diari, la secta hauria estat sotmetent els seus adeptes a aberracions sexuals, comeses tant sobre adults com sobre menors , i s'hauria fet amb un patrimoni que els investigadors encara estan quantificant.





De moment, són nou els detinguts, quatre homes i cinc dones, entre els quals hi ha el presumpte líder de la trama, un home de 64 anys. La investigació va començar fa més d'un any i les detencions es van dur a terme dimarts passat.





Fonts coneixedores han precisat que la masia es troba a uns 5 o 6 quilòmetres de Vistabella i que està aïllada.





Així mateix, han assenyalat que, encara que a la localitat es tenia constància de la presència de les persones ara detingudes --ja que se'ls veia en algunes ocasions per les botigues del municipi--, aquests no tenien pràcticament relació amb els veïns, entre els que es comentava que en aquesta masia s'havia instal·lat una “espècie de comuna”.