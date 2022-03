El Suprem acorda designar un nou jutge instructor pel cas de desobediència d'Eulàlia Reguant

El Tribunal Suprem ja ha acordat designar un nou magistrat instructor per a la causa que se segueix contra la diputada de la CUP al Parlament Eulàlia Reguant per un presumpte delicte de desobediència greu a l'autoritat per negar-se a respondre en qualitat de testimoni a l'acusació popular exercida per Vox en el judici del 'procés'.





Eulàlia Reguant @ep





En una interlocutòria de 10 folis, la Sala Penal ha estimat la qüestió prèvia que va plantejar la defensa de Reguant el passat 1 de març, quan estava previst que se celebrés el judici en contra. El seu lletrat va indicar al tribunal que s'havia produït una vulneració dels drets processals atès que un jutjat madrileny va obrir judici oral contra la dirigent sense ser-hi competent, ja que per la condició d'aforada que té com a diputada de la Cambra catalana l'òrgan competent és el Suprem.





Aquell mateix dia, el tribunal va estimar pertinent suspendre el judici i atendre el plantejament de la defensa, però fins ara no ha argumentat per escrit la seva decisió.





La Sala ha considerat que "efectivament" hi va haver "un error en la tramitació de la causa abans d'arribar" al Suprem. En conseqüència, ha acordat la nul·litat de les actuacions amb retroacció al moment de formular la qualificació de la Fiscalia per "garantir els drets de l'acusada".





Els magistrats han explicat que "tant l'escrit d'acusació interposat pel Ministeri Fiscal en data 12 d'abril, com la interlocutòria d'obertura de judici oral de 20 d'abril, són nuls de ple dret" per "prescindir-se de les normes del procediment" .





En aquest sentit, han indicat que com que no s'havia formulat encara l'escrit d'acusació contra Reguant en el moment en què va adquirir la seva condició d'aforada, "les actuacions s'haurien d'haver remès a l'Alt Tribunal en aquell moment i aquest hauria d'haver continuat amb els tràmits previstos" a la llei.





La Sala ha recordat que a les causes contra diputats del Parlament és competent per a la instrucció i enjudiciament dels fets que se'ls imputin --si aquests han tingut lloc fora de Catalunya-- el Tribunal Suprem.





Així les coses, ha estimat que el que procedeix ara és "dur a terme el nomenament d'instructor, als efectes que traslladi al Ministeri Fiscal perquè formuli escrit de qualificació i sol·liciti l'obertura de judici oral o el sobreseïment de la causa --ratificant, si escau, l'escrit presentat dies abans de l'inici del judici oral--".





ELS FETS





Els fets es remunten al febrer del 2019, durant el judici als líders independentistes pel referèndum il·legal de l'1-O, quan Reguant es va negar a respondre les preguntes de Vox, que exercia l'acusació popular a la causa, cosa que és de obligat compliment per als testimonis. En aquella ocasió, els magistrats del 'procés' van acordar una sanció de 2.500 euros per a la llavors regidora de la CUP.





Davant la investigació que es va obrir en un jutjat madrileny, la Fiscalia va demanar una pena de sis mesos de presó i d'inhabilitació. De cara al judici de l'1 de març passat al Suprem, el Ministeri Públic --en un escrit de 25 de febrer al qual va tenir accés Europa Press-- va rebaixar la petició a quatre mesos de presó i inhabilitació.