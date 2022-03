Catalunya entra en epidèmia de grip i Argimon manté la retirada de mascaretes

Assegura estar "preocupat" per la coincidència amb el Covid /@EP



El conseller de Salut de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha explicat aquest dijous que Catalunya ha entrat en epidèmia de grip, els casos de la qual estan pujant "de forma vertical" .





En declaracions als mitjans després de la presentació del Pla de Salut de Catalunya 2021-2025, Argimon ha assegurat que està “preocupat” per la coincidència amb la pandèmia de Covid-19.





“ Ens preocupa perquè és una malaltia que sempre causa estralls sobretot entre la gent més fràgil. Fins i tot quan hem fet servir la paraula 'gripalització' per al Covid jo he dit que no m'agradava, perquè volia dir menyscabar la grip ”, ha manifestat.





A més, ha detallat que la grip pressiona "molt" el sistema sanitari i que ni als hiverns del 2020 i el 2021 havien coincidit les dues infeccions.





MASCARETES



Si bé ha apuntat que les mascaretes també serveixen per preveure la grip, ha mantingut la voluntat de retirar- les, començant per les escoles, amb l'arribada del bon temps i mantenint la ventilació.





“També són un símbol del Covid. Sóc dels que creu que hem d'anar normalitzant el Covid, i si les coses no van bé, fem un pas enrere i no passa res”, ha sostingut.





En aquest sentit, ha explicat que encara no hi ha consens entre les comunitats autònomes sobre la retirada per evitar situacions de "confusió" en què hi hagi regulacions diferents segons el territori.





NOVA VARIANT



Argimon ha avançat que en unes dues setmanes es tindrà més informació sobre la incidència de la variant òmicron sigil·losa , ja que el cap de setmana passat es va comptabilitzar una presència del 55% .





De moment ha dit que no observen repercussió assistencial però ha demanat esperar a treure dades pròpies i poder-les analitzar per establir si és la variant dominant i quins efectes té.





ARRIBADA DE REFUGIATS UCRAÏNS



El conseller ha assegurat que està "tot previst" al plànol sanitari per a l'arribada de refugiats de la guerra d'Ucraïna , i que mentre que residents a Catalunya tindran targeta sanitària i se sumaran als processos de vacunació contra la Covid-19.





"Tenen els drets i deures de qualsevol ciutadà europeu. A mesura que tinguin contacte amb el sistema sanitari i de les seves necessitats, no hi haurà cap distinció perquè vénen amb una càrrega d'estrès traumàtic molt important", ha exposat.





PLA DE SALUT



La directora general de Planificació en Salut, Aina Plaza, ha qualificat el Pla de Salut 2021-2025 com a “eina clau per a la transformació del sistema sanitari”.





Ha celebrat que el document incorpori un "concepte ampli" de la salut, afegint-hi l'emocional, la física i l'autonomia de les persones, amb mencions també a l'atenció bucodental, i que tingui el propòsit de lluitar contra les desigualtats.