Els vigilants de les zones blau i verda de Barcelona comencen una vaga que s'allargarà tot 2022

Aquest dissabte 19 de març, el Comitè d'Empresa de Barcelona de Serveis Municipals (B:SM) ha convocat una vaga a què estan cridats els al voltant de 170 treballadors que es dediquen a vigilar la unitat operativa AREA d'estacionament vigilat (zona blava, zona verda i zona residencial) de Barcelona. Reclamen una “millora de les condicions laborals, tant econòmiques com de conciliació de la vida laboral i familiar”, expliquen en un comunicat. Però també els preocupa "la manca d'empatia de l'Ajuntament de Barcelona i de la Direcció General de B:SM cap a les seves pròpies persones treballadores".





Parquímetre de zona blava i zona verda de Barcelona /@EP





"Aquest divendres al matí tenim la mediació de la vaga al Tribunal Laboral de Catalunya i esperem i confiem a obtenir un acord positiu per a les persones treballadores. Però som conscients que la Direcció de B:SM, a hores d'ara, no vol oferir-nos res més enllà d'una taula de diàleg que ja hem utilitzat, per la qual cosa hem vist com la mateixa empresa posava damunt la taula les seves línies vermelles”, explica a Catalunyapress David Martínez, president del Comitè d'Empresa de B:SM i portaveu de la vaga convocada.





PER QUÈ ES CONVOCA LA VAGA?





Sense arribar a cap acord de moment, els prop de 170 treballadors que vigilen a peu que es facin servir de forma correcta les zones d'estacionament regulat de la Ciutat Comtal estan cridats a una vaga que començaran aquest dissabte, però que tenen previst que es repeteixi cao de setmana rere cap de setmana fins que acabi l'any.





Es queixen de "l'incompliment sistemàtic" del seu "conveni col·lectiu" , ja que asseguren que no es respecten els seus "horaris i s'actua sempre en perjudici de la conciliació familiar de tot el personal".





A més, afirmen en el comunicat que des d'inicis del 2022 s'han multiplicat les places de zona blava i zona verda a Barcelona, “passant de 40.000 a 90.000” . Tot i això, des de la Direcció de l'empresa pretenen que siguin vigilades pel mateix nombre d'empleats , sense reforçar la plantilla amb noves contractacions.





D'altra banda, ofereixen un tercer motiu, i és que existeix una “ falta de protocol de seguretat per a zones noves, en previsió de garantir la seguretat de la plantilla ” i pel que porten esperant un any.





A tot això, des del Comitè d'Empresa de B:SM afegeixen que una altra de les raons per començar aquesta vaga és que han provocat un " perjudici a la plantilla a causa de la manca de planificació per part de la Direcció de l'empresa , la qual va decidir fragmentar la unitat sabent que tindria un impacte negatiu. I, finalment, protestaran perquè s'ha implementat "una tecnologia ultramoderna als despatxos" i, en canvi, als treballadors que recorren a peu la ciutat i als usuaris els deixen" exposats" .





QUÈ RECLAMARAN ELS TREBALLADORS DE BSM?





Cartell de la vaga convocada pel Comitè d'empresa de B:SM /@ComitEmpresaBSM





Amb els motius exposats, des del Comitè d'Empresa de B:MS també han volgut explicar el que demanen a la Direcció, que és el que compartim a continuació:







1. Contractació de personal.

2. Elaboració conjunta d'un protocol de servei i seguretat per a la cobertura de les zones noves.

3. Millora en les condicions econòmiques de la plantilla en compensació per la càrrega de treball més gran i la conflictivitat.

4. Eliminació del dia del torn partit establint una jornada intensiva de dilluns a divendres.

5. Eliminació del diumenge al tercer torn , passant-ho al dissabte i en base al torn assignat anualment (matí o tarda).

6. Manteniment de la cadència i nombre de dissabtes anuals”.





David Martínez comenta a Catalunyapress que quan s'han reunit amb la Direcció de l'empresa, aquesta "mai ha reconegut que hi hagi hagut canvis substancials "en les seves funcions i tampoc s'ha mostrat disposada a "millorar la conciliació laboral i a treure el dia de doblatge o la jornada partida setmanal” que tenen els empleats.







Però en aquesta ocasió, fins que els garanteixin aquestes millores, els treballadors de B:MS estan cridats a fer vaga cada cap de setmana d'aquí a finals del 2022. David Fernández explica a aquest mitjà que cada cap de setmana treballen un grup de persones de les 170 totals. Per tant, cadascuna podrà fer vaga o no quan tingui torn de cap de setmana. “Cada cap de setmana estan cridades a la vaga un determinat nombre de persones”, aclareix.





Preguntat per quantes persones creu que secundaran la vaga, el president del Comitè d'Empresa de B:MS ha comentat a aquest mitjà que “no hi ha mínim establert i és possible que la secundin totes les persones i no treballi ningú”. Tot i això, assegura que són conscients que "algú sempre hi haurà", encara que esperen que "siguin molt pocs".







Quant a la durada de la vaga i a com està organitzada, des del Comitè d'Empresa de B:MS informen que aquesta es pot empitjorar en cas de no assolir un acord. De moment la planegen per a cada cap de setmana des d'aquest dissabte i fins que s'acabi el 2022, però en cas que no arribin millores per als empleats, poden ampliar-la a més dies.