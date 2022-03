Assassina un home de 73 anys que li va confessar tenir el VIH després de mantenir relacions sexuals

Cotxe de policia dels Estats Units /@Pixabay





Un jove de 23 anys pressumptament ha assassinat un home de 73 després que li va confessar que era VIH positiu després de mantenir relacions sexuals. Els fets es van produir a Honolulu, Hawaii, informa Los Angeles Time.





El jove va intentar fer passar els fets per un suïcidi: va ficar el cos en una banyera i li va fer talls als canells amb un ganivet. A més, va intentar apropiar-se dels seus béns, entre els quals hi ha un cotxe i un habitatge. Tot plegat, apunten mitjans locals, perquè l'home estava infectat amb el VIH.





Per això, es va quedar a viure a la casa de la víctima, el cos de la qual va ficar dins d'una bossa perquè no desprengués mala olor. Després, el 7 de febrer va falsificar els documents de propietat per quedar-se amb el seu vehicle i el 14 de març va anar amb un gerent a registrar-se com el nou propietari de la casa, assenyala el portal Plomas Atómicas.





Apunta el mitjà citat que la policia de Los Angeles va detenir el presumpte autor del crim quan intentava fugir a Mèxic, amagat a la part del darrere d'un autobús. A més, assenyalen que el jove hauria confessat el crim en una declaració jurada.