Núria Perpinyà proposa una "reflexió literària" i tragicòmica del canvi climàtic a 'Diatomea'

És el seu debut a la ciència ficció: "M'agrada fer mons, és la meva obligació com a escriptora"





L'autora Núria Perpinyà proposa una "reflexió literària" i tragicòmica a 'Diatomea ' (La Magrana), una novel·la utòpica on aborda els discursos demagògics, el feminisme i l'ecologisme i que surt a la venda aquest dijous.





En una trobada amb periodistes aquest mateix dijous a Barcelona, ha destacat que és una novel·la d'imaginació, intriga i aventures amb què fa un gir a la seva carrera i debuta en la ciència ficció i la fantasia: “M'agrada fer món, és el meu obligació com a escriptora”.





La novel·la transcorre al segle XXIII i en un món on s'han acabat les guerres i el menjar tradicional, on els robots estan integrats a la societat i on la Terra està constantment devastada per inundacions i altres desastres naturals.





Perpinyà ha defensat que el lector pot esperar una obra psicològica "amb què passar-s'ho bé i distreure's" amb un relat lleuger que té com a protagonista Bekele Jenklin, un físic amb gran consciència mediambiental que proposa una solució radical a l'emergència climàtica: suprimir els mars i els núvols.





La seva proposta, "t errible, absurda i destructiva", haurà de passar llavors el filtre d'una societat amb empresaris corruptes, polítiques populistes, científics il·luminats i persones compromeses amb el medi ambient que lluiten per l'ecosistema amb esperança.





D'aquesta manera, Perpinyà aborda la manipulació "del poble a través dels discursos demagògics" i la defensa de la llibertat individual davant del sistema, i imagina l'impacte de la biotecnologia i la intel·ligència artificial a la societat del futur proper.





REFLEXIÓ DEL FUTUR DE LA CIVILITZACIÓ



Per ella, la pandèmia del Covid-19 ha demostrat “que el caos pot arribar si més no ho esperes i pot canviar completament la civilització humana ”.





Si bé ha destacat la llibertat creativa i la comoditat que li dóna la ciència ficció, ha assegurat que a la novel·la defuig les perspectives apocalíptiques i les aproximacions fatalistes pròpies del gènere: “No puc evitar ser realista”, ha defensat.





DEMAGOGIA, POPULISME I MÓN FUTUR



El director literari de La Magrana, Joan Rimbau, ha exalçat el recurs de l'autora a la ciència ficció " per analitzar la realitat i explorar la llibertat que ofereix el gènere " per tal de plantejar un món futur i explorar la demagògia i el populisme de la mateixa manera que assegura va fer George Orwell.





Perpinyà (Lleida, 1961) és autora d'altres novel·les com 'Un buen error' (1998); 'Una casa per compondre' (2001); 'Mistana' (2005), guanyadora del Premi de la Crítica de narrativa catalana; 'Al vertigen' (2013) i 'I, de sobte, el paradís'(2018).





És especialista en literatura moderna i contemporània, així com de l'obra de l'autor Gabriel Ferrater, i al teatre ha publicat 'Els privilegiats'(2007); 'Els Cal·lígrafs' (2011) i 'El vici' (2018).