Aquestes són les feines més sol·licitades per les empreses de Barcelona

L'ocupació més sol·licitada per les empreses a la província de Barcelona és venedor de botiga /@EP







L' ocupació més sol·licitada per les empreses a la província de Barcelona és venedor de botiga , segons un rànquing que ha elaborat la Diputació de Barcelona amb els deu llocs de treball més sol·licitats al web de la Xarxa de Serveis Locals d'Ocupació (Xaloc) de la corporació.





Al lloc de venedor de botiga (7,37%) segueixen el de personal de neteja (6,97%) i empleats administratius (5,8%), ha explicat l'ens supramunicipal en un comunicat aquest dijous.





Els Serveis Locals d'Ocupació (SLO) van aconseguir el 2021 prop de 31.500 insercions laborals i van gestionar 18.683 ofertes de feina, amb una taxa d'inserció que se situa al 22,2%.





Tot i la baixada socioeconòmica motivada per la crisi provocada per la Covid-19, els resultats d'activitat durant aquest període han registrat un augment del 17,8% de les insercions i un 7,5% la taxa d'inserció, respecte el any 2020 ”, ha dit la diputada de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç de la Diputació, Eva Menor.





Els SLO també van atendre 15.345 empreses el 2021, especialment del sector serveis (74,7%), seguit del sector industrial (18,2%), el de la construcció (6,0%) i el de l'agricultura (1,2 %).