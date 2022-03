La vaga de transportistes podria "paralitzar la indústria espanyola i la distribució de productes essencials"

La vaga indefinida de transportistes convocada per la Plataforma per a la Defensa del Sector del Transport , una associació minoritària de treballadors, semblava que tindria un impacte mínim. Tot i això, l'afany d'aquest grup de transportistes ha aconseguit posar en perill la cadena de subministrament espanyola.





Transportistes realitzant un piquet @ep





Des de l'inici de la vaga, la plataforma ha fet piquets que el Govern espanyol ja ha descrit com a “actes violents que impedeixen que altres treballadors puguin exercir el seu dret a treballar”. I és que, malgrat que el seguiment de la vaga és baix, perquè les associacions majoritàries de treballadors del transport s'han desmarcat, estan aconseguint tenir un impacte majúscul. "En alguns casos estan donant com a conseqüència que ens puguem quedar desproveïts d'alguns aliments o d'algunes mercaderies importants per al sector primari", ha dit aquest dimecres la portaveu del Govern, Isabel Rodríguez.





L'Aliança per la Competitivitat de la Indústria Espanyola - constituïda per l'Associació Espanyola de Fabricants d'Automòbils i Camions (ANFAC), l'Associació Espanyola d'Operadors de Productes Petrolífers (AOP), l'Associació Espanyola de Fabricants de Pasta, Paper i Cartró (ASPAPEL ), la Federació Empresarial de la Indústria Química Espanyola (FEIQUE) , la Federació Espanyola d'Indústries d'Alimentació i Begudes (FIAB), l'Agrupació de fabricants de ciment d'Espanya (OFICEMEN) i la Unió d'Empreses Siderúrgiques (UNESID)- ha denunciat que hi ha "greus problemes en el funcionament de les indústries a causa de la situació que s'està produint al nostre país amb motiu de l'atur al sector de transports". L'associació que agrupa el conjunt dels sectors industrials espanyols alerta de "la impossibilitat material d'accés a ports i fàbriques" a causa de "accions de sabotatge", una situació que podria donar lloc a "la paralització de la indústria i de la distribució de productes essencials als ciutadans".





Per això, l'organització que representa els sectors estratègics espanyols demana "la intervenció urgent de l'Administració i, en particular, del Ministeri de l'Interior, per garantir el respecte a l'activitat empresarial voluntària ia la lliure circulació de mercaderies". De la mateixa manera, apel·len "a la responsabilitat, perquè l'atur al transport no impliqui l'obstaculització de la producció".







INDÚSTRIES PARADES





La indústria làctia espanyola paralitzarà la seva activitat des de dijous. Les fàbriques han vist interromput el subministrament dels consums necessaris per a l'elaboració de productes lactis i també el trasllat del producte acabat a les cadenes de distribució, per la qual cosa s'ha anul·lat la capacitat d'envasament i d'emmagatzematge i gestió d'un aliment que és altament perible i essencial per al consum diari.





Segons Fenil, que integra més de 60 empreses del sector i representa més el 95% de la producció nacional de productes lactis, aquesta paralització està comportant conseqüències socials, econòmiques i mediambientals "inevitables" , ja que suposarà la suspensió de la recollida de la llet a les explotacions ramaderes des d'avui i, sobretot, posa en risc l'abastament de productes com la llet i els lactis.





La federació ha assenyalat que aquest panorama és el resultat del "desemparament i la impotència" dels transportistes davant l'actuació dels mal anomenats piquets informatius que han bloquejat la seva activitat. Fenil ha subratllat que només es revertirà aquesta decisió si es garanteix el dret a la mobilitat i la seguretat dels transportistes que no han secundat la vaga, i s'eviten conflictes d'ordre públic a les carreteres espanyoles, circumstància conjugable amb el respecte del dret de vaga.





Però també s'han produït aturades en altres sectors. La direcció de la siderúrgica ArcelorMittal ha anunciat que atura part de la producció per l'impacte de la vaga de transports. En concret, la companyia establerta a Astúries atura les instal·lacions acabadores de Finishing "a causa de la falta de subministraments".





En un comunicat, la direcció assegura entendre els problemes que afecten el sector del transport, però ha subratllat que aquest conflicte "agreuja un escenari ja de per si molt complicat a causa dels desorbitats preus de l'energia elèctrica i la incertesa econòmica derivada de la invasió de Rússia a Ucraïna".





A Galícia , organitzacions agràries i cooperatives han alertat dels problemes que comporta per al camp gallec l'atur al transport, ja que la indústria deixarà de recollir llet des d'aquest dijous, 17 de març, alhora que es viuen "dificultats" per abastir supermercats de carns --com pollastre i porc-- i productes d'horta.





Després de deixar clar que es mostren "comprensius" amb el dret a vaga dels transportistes, ha reclamat que es compleixin els serveis mínims de recollida de llet i aliments peribles. Explica que ramaderies intensives de porcs i pollastres estan al “límit de no tenir alimentació” per als animals. També en el cas dels remugants hi ha problemes amb l'arribada de primeres matèries per a la fabricació de pinsos. "Hi ha zones on ja hi ha problemes d'abastaments", diu Roberto García sobre la manca de matèria primera per a aquests pinsos necessaris en unes 2.500 granges de porcs, conills i pollastres.





EL DESABASTIMENT ES COMENÇA A NOTAR A MERCABARNA





Tot i que el seguiment de la vaga de transportistes a Catalunya és menor que a altres parts d'Espanya, ha començat a afectar sectors com el de l'alimentació per la dependència d'altres territoris d'Espanya. Segons informa un majorista de Mercabarna a 3/24, falta peix que ve de Galícia i del Cantàbric, i també de la costa catalana.





El producte que s'ha vist més afectat és el peix . La conjunció del temporal, la vaga de transportistes i l'alt preu del combustible ha fet que l'arribada d'aquest producte baixi substancialment a Mercabarna, que intenta omplir la carència a base d'importació.





De la mateixa manera, comença a escassejar la fruita i la verdura : els majoristes segueixen rebent pomes de l'Empordà pel baix seguiment de la vaga a Catalunya, però tenen seriosos problemes amb les taronges de València o les maduixes de Huelva. Un majorista de verdures explica al 3/24 que diumenge no van descarregar ni el 20% de les mercaderies habituals per a aquest tipus de productes.