El PP proposa "habilitar partides econòmiques" per a "l'atenció dels refugiats ucraïnesos a l'AMB"

Miguel Jurado, portaveu del PP a l'AMB





El grup del Partit Popular a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, a través del seu portaveu, Miguel Jurado , “ha proposat habilitar les partides econòmiques necessàries, mitjançant la corresponent modificació pressupostària si cal, per ajudar en el desplaçament i l'atenció dels refugiats ucraïnesos a l'Àrea Metropolitana de Barcelona”.





El portaveu Popular que ha expressat, en una declaració acceptada per tots els grups “la ferma condemna a la invasió militar injustificada per part de la Federació Russa a Ucraïna”.





A més ha proposat, atenent “al drama humanitari fruit d'aquesta guerra” i a un dels principis del govern metropolità de promoure i donar suport a les accions a favor de la solidaritat i la cooperació internacional, que “ el Govern de l'AMB insti a la Unió Europea a donar el suport humanitari, financer ia realitzar les gestions diplomàtiques necessàries per acollir els refugiats d'aquesta guerra ” així com “recolzar la decisió del govern d'Espanya d'enviar a Ucraïna material ofensiu per defensar-se”.





Així mateix, Miguel Jurado reclama "una comissió per a l'estudi i ajuda a projectes per a la reconstrucció d'Ucraïna , especialment els equipaments sanitaris, escolars i d'atenció a les persones". Finalment ha expressat “tota la solidaritat amb el poble ucraïnès i el suport al seu legítim govern”.