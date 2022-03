​La missió d'Europa per aterrar a Mart es retarda quatre anys

Llançament del satèl·lit de comunicacions del grup Hasat des de la base de l'Agència Europea de l'Espai a la Guaiana Francesa @ep







La missió d'Europa per aterrar un rover de recerca de vida a Mart no es podrà llançar al setembre tal com estava previst, sinó que s'endarrerirà almenys quatre anys per la suspensió de la col·laboració amb Rússia.





El projecte ExoMars, de 1.680 milions d'euros , implicaria el coet rus Proton així com un mecanisme d'aterratge rus per col·locar el seu rover, Rosalind Franklin, a la superfície marciana.





El consell de govern de l'ESA ha dit al director general, Josef Aschbacher , que busqui opcions alternatives, però la missió requerirà una gran reinversió en enginyeria després de l'exclusió de Rússia, segons explica el Financial Times.





D'altra banda, tots els llançaments amb coets russos Soiuz des del port espacial europeu a la Guaiana Francesa han estat cancel·lats indefinidament després que Roscosmos, l'agència espacial russa, retirés els seus enginyers.





Quatre missions de l'ESA s'han vist afectades: dos satèl·lits de navegació Galileu aquest any, el telescopi espacial Euclid i el satèl·lit climàtic EarthCare el 2023.





Aschbacher també està liderant la recerca de llançadors alternatius que puguin substituir Soyuz . El nou coet europeu Ariane 6 farà el seu primer vol aquest any. Però va afegir: "No estic excloent mirar llançadors que no siguin europeus".





A l'Estació Espacial Internacional, actualment tripulada per quatre nord-americans, dos russos i un alemany, els astronautes i cosmonautes continuen treballant junts normalment.