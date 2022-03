Catalunya reclama al Govern mesures per frenar la pujada dels carburants

Un sortidor de carburants, imatges de fitxer @ep







El Govern ha demanat al Govern que adopti mesures amb urgència per contenir l'increment del cost dels combustibles i que s'habiliti un fons específic per cobrir els augments de cost generats als serveis de transport regular de viatgers durant el 2022.





Ho ha fet en una carta adreçada a la secretària d'Estat de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera , signada pel secretari de Territori i Mobilitat de la Generalitat, Isidre Gavín.





"Entenem que les mesures sol·licitades per rebaixar el cost del combustible i la generació d'aquest Fons i la seva concreció s'hauria de dur a terme amb la màxima urgència per garantir una prestació adequada dels serveis de transport públic en el conjunt del territori", defensa Gavín.





El secretari de Territori i Mobilitat considera que el Govern ha d'actuar mitjançant la reducció de la pressió impositiva sobre el combustible, com recorda que es va fer al seu moment amb l'increment de l'energia elèctrica.





També planteja que es poden dur a terme altres fórmules que "o bé a nivell estatal oa nivell comunitari" puguin esmorteir els efectes d'aquesta situació.





Gavín adverteix que aquesta pot tenir un "gran impacte" sobre tota la cadena logística i comercial així com directament sobre la ciutadania.









UN FONS ESPECÍFIC





Ha defensat que aquest fet se suma que la demanda dels serveis de transport regular de viatgers per carretera es troba, a causa del Covid-19, en un " percentatge significatiu de reducció sobre la demanda prèvia a la pandèmia" .





Una cosa que passa, assegura Gavín, mentre que per part de les administracions i els operadors cal mantenir una oferta de serveis ajustada a normes sanitàries.





"L'adopció d'aquesta mesura, com en exercicis precedents, entenem que s'ha de dur a terme l'administració general de l'Estat en afectar el conjunt de serveis de

transport de viatgers tant urbà com interurbà", ha afegit.





A més, argumenta que en un context de potenciació de l'ús del transport públic en lluita contra el canvi climàtic és "inviable" que la necessitat de finançament sigui atesa amb un increment de les tarifes als usuaris.





Per això, demana "mesures compensatòries" per al transport regular d'ús especial i el transport discrecional de viatgers per fer front a la situació sobrevinguda que, segons ell, també posa en greu risc la viabilitat econòmica de les empreses que operen en aquest sector.





"ÉS INASUMIBLE"

Aquest mateix dijous el vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat, Jordi Puigneró, ha advertit que el Govern tarda a prendre mesures per a la rebaixa dels preus dels carburants i de l'energia.





Ho ha fet en declaracions als mitjans a Olot, on ha visitat l'Espai Cràter: "Això és inassumible a mitjà i llarg termini i cal prendre decisions".