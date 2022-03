Montero buscarà una "resposta institucional unitària" contra els que qüestionen els fons per a igualtat

La ministra d'Igualtat, Irene Montero @ep







El Ministeri d'Igualtat , que dirigeix Irene Montero , ha convocat el proper 31 de març una reunió extraordinària de la Conferència Sectorial d'Igualtat , en què es reuneix amb les comunitats autònomes, per, entre altres assumptes, buscar una "resposta institucional unitària" davant dels discursos que neguen la violència masclista i qüestionen els fons per a la igualtat entre homes i dones.





Segons ha informat aquest departament, durant la reunió es tractarà l'inici dels treballs per a l'ampliació, la millora i la renovació d'acords i els instruments pressupostaris i administratius del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere i la continuïtat dels projectes vinculats a aquest.





També es consensuaran mesures de coordinació i actuació sobre la crisi derivada de la guerra a Ucraïna i s'informarà sobre el III Pla Estratègic per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes 2022-2025.





Precisament, aquesta mateixa setmana la ministra i la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , han polemitzat sobre els 20.000 milions que el Govern preveu invertir en polítiques d'igualtat en diversos àmbits en els propers anys.





Ayuso va indicar el cap de setmana passat a la Palma que, en aquests moments, "la igualtat entre homes i dones és tan important com acabar amb la pobresa de les famílies".





"Aquests 20.000 milions d'euros, en altres temps jo no sé si estem per gastar-los, però ara mateix ningú ho entendria (...) Està perfectament contemplat i recolzat el fet que ajudem dones, nens, nenes, tots . Estem per sortir a allò urgent, l'aquí i l'ara, i no a agendes polítiques i ideològiques", va exposar la presidenta madrilenya a La Palma.





Per part seva, Montero ha preguntat a la presidenta madrilenya quines polítiques deixaria de finançar en matèria d'Igualtat. " Quina de totes aquestes polítiques deixaria de finançar Ayuso?" , es va preguntar a través del seu compte de Twitter per indicar a continuació diverses opcions. "Permisos de maternitat i paternitat, escoles infantils 0-3, Pla Corresponsables per a la conciliació, acabar amb la bretxa salarial, incentivar la contractació, lluita contra les violències masclistes", va escriure.