Hospitalet es manifesta per la manca de places escolars a la zona nord de la ciutat

Manifestació davant de l'Acadèmia Cultura de L'Hospitalet de Llobregat @ep







Unes 200 persones s'han manifestat aquest dijous a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) convocades per CCOO. contra la "forta falta" de places escolars a la zona nord de la ciutat , agreujada per l'anunci de tancament de l'Acadèmia Cultura, un centre escolar concertat.





Segons ha explicat el referent d'educació a la ciutat, Carles Nadal, a Europa Press, hi ha aules d'institut amb sobreràtios de fins a un 70% i es tracta de l'única ciutat catalana que no podrà començar el curs vinent amb ràtio 20 a P3: " Es deixa la ciutat abandonada, i hi ha temes greus a la ciutat, falten inversions compromeses en altres barris" .





Sobre el tancament de l'Acadèmia Cultura , que Nadal ha definit com "la punta de l'iceberg d'un problema educatiu molt greu", ha confiat que es trobi una solució quan es tanqui la preinscripció escolar el proper 21 de març i la Conselleria d'Educació observi que no hi ha lloc per a tots els alumnes de la ciutat.