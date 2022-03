Petra Martínez: "Hi hauria d'haver moltes més pel·lícules amb dones grans"

L'actriu Petra Martínez amb el director del festival, Emiliano Allende @ep







L'actriu Petra Martínez , Roel d'Honor de la 35 Setmana Internacional de Cinema de Medina del Camp (Secime), ha reivindicat aquest dijous al festival de Medina del Campo papers com el que ha interpretat a 'La vida era eso' i ha reclamat "moltes més pel·lícules de dones grans" perquè s'estan "imposant a la societat" .





En aquest sentit, la veterana intèrpret ha confessat que rebutja feines d'"àvia del protagonista". "No només som àvies, vull fer un personatge que potser després té un nét, però vull un personatge. A certa edat hi ha una aturada de personatges que tinguin un recorregut", ha lamentat. Tot i reconèixer que "hi ha un avenç" en aquest sentit, ha deixat veure que no és suficient.





Per la seva banda, el director David Martín de los Santos , responsable de 'La vida era això', ha recordat que ha estrenat els seus quatre curtmetratges al certamen medinense, per la qual cosa ha assegurat que se sent "com a casa".





Director i intèrpret han mostrat la sintonia que van tenir en posar dret 'La vida era això', la història sobre dues dones emigrants de diferents generacions i el viatge de reconeixement de si mateixa emprès per la més gran.





“El cinema està associat a la meva vida, en el procés de fer aquesta pel·lícula té molt a veure amb el meu recorregut vital, espiritual i professional. Vaig somiar amb la Petra quan vaig fer aquest guió i el vincle que hem generat, les coses compartides no tenen preu. Ens ha quedat una bonica pel·lícula i gràcies a ella tinc una amiga meravellosa”, ha valorat David Martín de los Santos.





Petra Martínez, per la seva banda, ha destacat que el realitzador la sabés dirigir: "El paper ho hauria pogut fer qualsevol actriu mitjanament correcta, el més difícil és fer malament aquest paper, perquè està molt ben escrit, i ell a l'hora de dirigir sap on vol anar a parar; i, si no ho sap, sembla que sí", ha apuntat.









EL SEU PERSONATGE, FINA

Martínez ha admès que és coneguda com a Fina, personatge de 'La que s'acosta', un paper que li ha donat "una visibilitat que abans no tenia" i creu que això beneficia també 'La vida era això', ja que "alguna persona haurà vingut a veure Fina".





En la trobada amb els mitjans abans de rebre els seus respectius rols, el director de la Secime, Emiliano Allende, ha exalçat "un talent cinematogràfic que es notava a cada pla", ja als curtmetratges d'en David Martín de los Santos, "una mirada d'autor" que s'ha confirmat amb el primer llargmetratge de ficció, del qual a més ha lloat el treball "impressionant" de Petra Martínez, segons ha informat el festival a través d'un comunicat.





L'alcalde de Medina del Campo , que minuts després lliuraria el Roel d'Honor a l'actriu, ha assenyalat que la presència de tots dos "engrandeix el festival". La regidora de Cultura, Cristina Aranda ha lliurat el Roel de Director del Segle XXI a David Martín de los Santos, just abans de la projecció de 'La vida era això'.