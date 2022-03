Conclou la investigació sobre la mort del futbolista Emiliano Sala el 2019

Fotografia d'Emiliano Sales durant un acte commemoratiu a Cardiff @ep





El jurat de la investigació de la mort d' Emiliano Sala va determinar aquest dijous que el futbolista argentí va morir "profundament inconscient" a causa dels gasos tòxics que es van desprendre del fatal accident aeri que li va costar la vida el 21 de gener de 2019 passat.





La investigació ha explicat que hi ha una gran probabilitat que Emiliano Sala patís una "intoxicació per monòxid de carboni abans que l'avió on viatjava s'estavellés" al Canal de la Manxa quan es traslladava a Cardiff des de Nantes en un vol privat per tancar el fitxatge pel Cardiff City. A més de Sala també va morir el pilot David Ibbotson.





Tots dos viatjaven en un vol sense llicència amb destinació a Gal·les, lloc on es va jutjar el cas i va ser sentenciat el mes d'octubre passat, quan el responsable del vol, David Henderson, de 67 anys, va ser declarat culpable de "posar en perill la seguretat" de l'aeronau" segons el Tribunal de la Corona de Cardiff.





A més, es va determinar que l'aeronau es va partir a l'aire, i que els seus dos passatgers probablement van ser vençuts pels fums d'una fuita defectuosa. Es diu que Sala va morir a causa de les ferides al cap i el pit patides a l'accident.





La família d'Emiliano voldria agrair al forense i al jurat pel seu ardu treball en aquest cas. Acullen amb beneplàcit la investigació detallada i el diligent interrogatori del jurat i estan agraïts per l'oportunitat dels membres de la família per assistir a l'audiència de forma remota des d'Argentina ”, va indicar el seu portaveu Daniel Machover, de 'Hickman & Rose solicitors'.





"Aquesta investigació ha exposat els complexos fets que van portar a la mort prematura d'Emiliano. Ha fet llum sobre moltes de les oportunitats perdudes al món del futbol i l'aviació per evitar la seva tràgica mort", ha apuntat. "La família destaca particularment les troballes del jurat que és probable que tant el pilot com Emiliano patissin enverinament per monòxid de carboni i que estigués "profundament inconscient" en el moment de l'accident.