El Barça remunta contra el Galatasaray i passa de fase a l'Europa League

El FC Barcelona va guanyar per 1-2 el Galatasaray en el partit de tornada dels vuitens de final de l'Europa League. Els va costar aconseguir la victòria. És més, van haver de remuntar el partit perquè van ser els turcs els primers a avançar-se al marcador. Però van saber refer-se del cop i ja es troben a la següent fase.





Els jugadors del conjunt blaugrana van saltar al terreny de joc una mica espessos , com a l'anada. Fallaven moltes passades i no eren capaces d'obrir-se buit entre la línia defensiva del Galatasaray. I no només això, sinó que van deixar que els turcs s'acostessin amb perill a la porteria. Tant és així que al minut 28 van marcar el primer gol del partit. Va ser Marcao, que va aprofitar un córner i, d'un cop de cap, va enviar la pilota al fons de la xarxa.





Així, perdent, s'acostava el descans. Però va aparèixer Pedri, que fins ara no havia generat gaires accions per rememorar. I va marcar una mica dels que sí que es recorden que els va fer animar-se de cara a la segona meitat.





Pels següents 45 minuts van sortir amb aire renovat, més frescos, més àgils, més fluids i més encertats. Des de llavors, el Galatasaray va perdre l'ànim i no va tornar a generar més ocasions de gol. En canvi, el Barça no va trigar a marcar el gol de la victòria. Ho va fer Aubameyang, després d'una jugada en què van llançar tres cops a porta. Iñaki Peña va poder aturar-ne dos, però el tercer ja no ho va poder fer.







Els jugadors es van créixer i van mostrar les seves habilitats. Movien la pilota amb intel·ligència, conscients del que feien. Volien un tercer gol que els donés més seguretat i els posés en dificultats en cas que el Galatasaray iniciés una jugada aïllada que acabés en gol. Però no van passar ni una cosa ni l'altra i els homes de Xavi es van classificar per a quarts de final de l'Europa League.