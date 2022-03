Una marxa lenta de camions causa retencions a la A-2 al Baix Llobregat

Recurs A-2 @ep





Una marxa lenta de camions ha causat retencions d'uns dos quilòmetres a l'A-2 al Baix Llobregat (Barcelona) aquest matí, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT).





Són uns 40 camions que protesten per les condicions en què està el sector, coincidint amb la vaga de transports convocada per la Plataforma de Defensa del Sector del Transport de Mercaderies per Carretera Nacional i Internacional.





Una altra manifestació talla la C-55 a l'alçada de Castellgalí i fins i tot Sant Vicenç de Castellet (Barcelona).